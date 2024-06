MIND ID Target Divestasi Vale (INCO) Tuntas Paling Lambat Juli 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memastikan pelunasan transaksi akuisisi 14% saham asing di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bakal rampung dalam waktu dekat.

Adapun, Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co.Ltd. (SMM) bakal mendivestasikan saham dengan total 14% ke holding tambang BUMN, MIND ID.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pelunasan akan terjadi dalam waktu dekat dan MIND ID bakal resmi menjadi pemegang saham mayoritas atas perusahaan tambang nikel tersebut.

"Kami memiliki 20% saham di Vale Indonesia yang insyaallah akan kami tingkatkan menjadi 34% dan akan kami implementasikan rencana itu di Juni-Juli 2024," kata Hendi rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (3/6/2024).

MIND ID berhasil mendapatkan 14% saham Vale Indonesia dengan nominal di bawah harga pasar atau sebesar Rp3.050 per lembar saham. Artinya, MIND ID harus merogoh kocek sekitar US$300 juta atau sekitar Rp4,69 triliun (asumsi kurs Rp15.635 per US$) untuk membayar saham yang dilepas Vale Canada Limited sebesar 10,4% dan 3,6% lainnya milik Sumitomo Metal Mining.

Divestasi akan dilakukan dengan kombinasi primary, right issue 2,8%, dan secondary atau penjualan langsung sekitar 11,2%.

"Ada yang melalui mekanisme pasar modal. Jadi ada penerbitan saham baru di mana kita akan subscribe juga. Tapi total kita 14% yang baru dan yang lama 20% jadi totalnya 34%," ujar Hendi.

Adapun, perjanjian transaksi definitif akuisisi 14% kepemilikan saham gabungan pro rata Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) di INCO oleh MIND ID diteken pada Senin (26/2/2024).

Setelah transaksi selesai, MIND ID akan menggenggam sekitar 34% saham yang diterbitkan INCO, sementara VCL dan SMM masing-masing akan memegang 33,9% dan 11,5%. Sekitar 20,6% akan tetap dimiliki oleh masyarakat umum di Bursa Efek Indonesia.

Adapun, transaksi ini menjadi bagian pemenuhan syarat utama bagi INCO untuk memperpanjang masa berlaku izin pertambangannya melalui penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel