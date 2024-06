Tak Lagi Promo, Ini Tarif LRT Jabodebek Terbaru Per Juni 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memberlakukan skema tarif normal untuk LRT Jabodebek yang mulai 1 Juni 2024. Penerapan tarif normal ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.

Perbedaan skema tarif normal dengan tarif promo terletak pada penetapan ongkos pada 1 kilometer pertama. Pada tarif promo, biaya pada 1 km pertama dipatok Rp3.000 dengan Rp700 untuk setiap km berikutnya.

Sementara itu, tarif 1 km pertama pada skema normal adalah Rp5.000 dengan setiap km selanjutnya adalah Rp700.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengatakan, tarif normal LRT Jabodebek adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No.67/2023.

“Meski tarif promo berakhir, kami tetap memberlakukan tarif maksimal yang sama, yaitu Rp 10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk dan akhir pekan serta Libur Nasional, serta Rp 20.000 pada hari kerja di jam sibuk,” kata Risal dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

Adapun, secara terperinci, tarif LRT pada hari kerja (Senin-Jumat) pada jam sibuk adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 km pertama dan maksimal sebesar Rp20.000. Adapun, periode waktu jam sibuk atau peak hours ditetapkan pada pukul 06.00 WIB-08.59 WIB dan mulai pukul 16.00-19.59 WIB.

Selanjutnya, tarif jam non sibuk atau off peak hours pada hari kerja dipatok Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal sebesar Rp10.000. Waktu jam non sibuk pada hari kerja ditetapkan pada awal jam operasi hingga pukul 05.59, kemudian pukul 09.00-15.59 WIB, serta pukul 20.00 hingga akhir jam operasi LRT.

Sementara itu, tarif pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional adalah sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan maksimal Rp10.000.

“Kami berharap tarif yang terjangkau serta fasilitas lengkap dan nyaman yang ditawarkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek, angkutan transportasi terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi,” pungkasnya.

