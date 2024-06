Harga BBM Pertamina Tidak Naik per Juni, Bagaimana Juli 2024?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) angkat bicara terkait kemungkinan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau harga BBM pada periode Juli 2024.

Adapun, pada bulan ini atau Juni 2024 harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina kembali tidak mengalami kenaikan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan, untuk harga BBM pada bulan depan, pihaknya belum menentukan sikap.

Sebab, pihaknya akan mereview terlebih dahulu dinamika yang terjadi sekaligus melihat perkembangan Mean of Plats Singapore (MOPS).

“Nanti akan kami review dan lihat perkembangan MOPS maupun kurs,” kata Irto saat dihubungi, Minggu (2/6/2024).

Adapun, melansir dari laman MyPertamina.id terpantau tidak ada kenaikan harga untuk bensin di SPBU Pertamina per Juni 2024.

Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series masih sama seperti bulan sebelumnya. Sementara itu, harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar diseluruh Indonesia juga masing-masing masih Rp10.000 dan Rp6.800.

Adapun, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Tidak adanya kenaikan harga BBM didasari perkataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024 dalam rapat kabinet, Senin (26/2/2024).

Airlangga menyampaikan dengan ini pemerintah akan kembali menyalurkan belanja subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subisdi dan non-subsidi,” beberapa waktu lalu.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Juni 2024 :

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Solar Rp6.800 per liter

