Momen Sri Mulyani Jajal Topi Legendaris Milik Pak Bas di WWF Bali

Bisnis.com, BADUNG - Momen Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenakan topi legendaris milik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi sorotan.

Pasalnya, banyak netizen yang mengapresiasi kekompakan dua menteri Jokowi tersebut. Terlebih, Sri Mulyani tampak mengunggah momen itu di akun Instagram pribadinya.

"Saya cocok kan mengenakan topi legendarisnya Pak Bas?" ucap Sri Mulyani di sela-sela gelaran World Water Forum ke-10, Selasa (21/5/2024).

Alhasil, akun instagram Sri Mulyani itu juga lantas banjir komentar positif dari warganet yang kagum dengan tali pertemanan antara Basuki dan Sri Mulyani.

Tim Bisnis di lapangan, sempat menyaksikan kronologi Sri Mulyani menjajal topi milik Basuki tersebut. Momen itu terjadi saat Basuki dan Sri Mulyani rampung menjadi pembicara pada forum bertema "Proposing the Establishment of the Global Water Fund".

Saat hendak melakukan sesi doorstop bersama media, Basuki tampak langsung menyematkan topi miliknya. Hal itu disambut hangat oleh Sri Mulyani. Alhasil tingkah kompak Basuki dan Sri Mulyani tersebut memantik gelak tawa para media.

Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani kenakan topi legendaris milik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono saat hadiri world Water Forum 2024, Selasa (21/5/2024) - BISNIS/Alifian Asmaaysi Perbesar

Sebelumnya, Basuki juga sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sri Mulyani yang telah berkenan menjadi salah satu pembicara pada World Water Forum.

Basuki juga menyoroti substansi materi yang disampaikan Sri Mulyani karena dinilai sangat komprehensif.

"Pagi ini ketika saya diundang untuk menjadi pembicara forum, saya merasa percaya diri. Tapi sekarang, saya merasa minder untuk menjelaskan materi tentang air ini di depan bestie saya [Sri Mulyani]," tutur Basuki seraya berkelakar.

Pasalnya, tambah Basuki informasi yang disampaikan Sri Mulyani sangatlah lengkap, mulai dari masalah sanitasi,

"Ibu Sri Mulyani baru saja menjelaskan kepada kami segala sesuatu tentang air dari A sampai Z, mulai dari perubahan iklim hingga pasokan air, sanitasi hingga permukaan dan air tanah. Wow. Jadi saya rasa saya hanya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya saya setuju dengannya," pungkas Basuki.

