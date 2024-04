Proyek Superblok Pakuwon (PWON) di IKN Tak Kunjung Dibangun, Ini Sebabnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) melaporkan proyek investasinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum memasuki tahap konstruksi hingga saat ini. Perusahaan masih harus melewati tahap perizinan dan studi terlebih dahulu sebelum dapat memulai pembangunan.

Presiden Direktur Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan, desain proyek perusahaan bernama Pakuwon Nusantara telah disetujui oleh kurator IKN, Ridwan Kamil. Selanjutnya, proyek ini harus melakukan cek tanah dan struktur agar sesuai dengan standar pembangunan IKN.

Ridwan menuturkan, paralel dengan pengujian tersebut, perusahaan juga sedang menyelesaikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Saat ini masih melakukan penelitian dengan Pak Ridwan Kamil, tetapi secara keseluruhan desain kita sudah oke," ujarnya saat ditemui usai acara Topping Off Ceremony Pakuwon Residence Bekasi, Sabtu (27/4/2024).

Ridwan belum dapat menyebutkan secara terperinci target dimulainya pembangunan Pakuwon Nusantara tersebut. Namun, dia menyebut proyek investasi ini akan berdampak positif kepada perusahaan dalam jangka panjang.

PWON melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) akan membangun proyek superblok di IKN. Proyek ini telah melakukan groundbreaking pada 1 November 2023 lalu.

Proyek senilai Rp5 triliun ini berlokasi di di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). President Director PT Pakuwon Nusantara Abadi Eiffel Tedja mengatakan, PWON merencanakan pembangunan superblok di IKN terdiri atas sebuah pusat perbelanjaan, kondominium, dan tiga hotel.

"Momentum groundbreaking Pakuwon Nusantara menjadi penanda dukungan penuh Pakuwon untuk Ibu Kota Negara [IKN]," kata Eiffel.

Proyek pembangunan superblok Pakuwon Nusantara memiliki lahan seluas 7,2 hektare berlokasi strategis di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu ‘Titik Nol’.

Dengan menggandeng Grup Marriott International, proyek Pakuwon Nusantara akan dibangun Hotel Four Points by Sheraton. Disusul dengan pembangunan pusat perbelanjaan, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin, dan ballroom.

