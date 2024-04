Simak, 10 Fakta Menarik World Water Forum Tahun 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan World Water Forum, yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 18-25 Mei 2024.

World Water Forum 2024 di Bali menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mendorong dialog produktif terkait permasalahan air yang terjadi.

Sampai saat ini permasalahan air masih terus terjadi di dunia. Hadirnya forum tersebut menjadi sarana yang tepat untuk membahas dan mendiskusikan secara mendalam. Hasil dari forum ini berupa komitmen politik, guna memperbaiki pengelolaan air di dunia.

Forum ini merupakan pelaksanaan ke-10, setelah digelar pada negara-negara besar seperti Turki, Korea, Jepang, dan lainnya. WWF dihadiri oleh beberapa negara yang ingin memiliki kontribusi besar terhadap konflik permasalahan air baik di negara sendiri maupun negara lain.

Keuntungan yang didapatkan dari negara yang mengikuti WWF adalah menemukan solusi dan bantuan yang diberikan untuk mengatasi konflik tersebut.

Simak fakta menarik dari penyelenggaraan WWF tahun 2024:

1. Pada tahun ini WWF mengusung tema “Water for Shared Prosperity” sebagai platform level global tertinggi untuk mencapai target SDGs.

2. Menghasilkan Ministerial Declaration sebagai output, dan disertai projects, initiatives, dan joint actions.

3. Pertama kali dilakukan di Marrakech pada tahun 1997.

4. Indonesia mengusulkan 4 usulan dalam Ministerial Declaration (MD) yaitu:

· Pengarusutamaan Integrated Water Resources Management (IWRM) di pulau kecil.

· Pendirian Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE).

· Penetapan World Lake Day (WLD).

· Mencantumkan Compendium of Concrete Deliverables and Actions dalam MD.

5. Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan WWF, dan dilakukan di Bali pada bulan Mei mendatang.

6. Dihadiri sekitar 50.000 peserta yang dapat meningkatkan sektor pariwisata, investasi, dan UMKM nasional.

7. Terdiri dari 3 proses utama yaitu:

· Proses politik,akan memberikan kesempatan diskusi antara pejabat terpilih yang terlibat dalam forum tersebut.

· Proses regional, memberikan perspektif mengenai air di seluruh daerah berdasarkan kebutuhan lokal yang diperlukan.

· Proses tematik, membantu mengatasi tantangan dan permasalahan air di dunia.



8. Target yang diinginkan saat penyelenggaraan di Indonesia sebanyak:

· 350 sesi

· 30.000 partisipan

· 56 menteri

· 12 kepala negara

· 172 negara

· 2000 jurnalis

9. Dilakukan pada 4 tempat di Bali, yaitu:

· Bali International Convention Center (BICC) dengan kapasitas sekitar dari 2.000 orang , untuk acara pembukaan, dan forum diskusi.

· Penyelenggaraan gala dinner di Garuda Wisnu Kencana dengan kapasitas sekitar 2.000- 2.500 orang.

· Bali Nusa Dua Convention Center 1 & 2, dengan kapasitas sekitar 2.000 orang. Tempat digunakan untuk main event maupun side event.

· Nusa Dua Beach Hotel, dengan kapasitas 30.000 orang dan digunakan sebagai tempat registrasi, serta pendaftaran bagi para tamu undangan.

10. Terdapat pameran dan expo, bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam forum tersebut. (Maharani Dwi Puspita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel