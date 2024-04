Arus Balik Padat, One Way Tol Kalikangkung Berlaku Lagi Minggu Sore 14 April

Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way diberlakukan khusus untuk kendaraan menuju Jakarta di jalan tol Salatiga kilometer 459 hingga Kalikangkung.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way kembali diberlakukan di Jalan Tol Salatiga-Kalikangkung khusus arah Jakarta sore ini, Minggu (14/4/2024).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, one way diberlakukan khusus untuk kendaraan menuju Jakarta di jalan tol Salatiga kilometer (KM) 459 sampai dengan Kalikangkung KM 414.

"16.49 WIB Salatiga KM 459 - Kalikangkung KM 414 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY), Jalur Satu Arah (ONE WAY). Khusus Kendaraan yang menuju arah Jakarta," demikian dikutip dari akun resmi X Jasa Marga @PTJASAMARGA.

Di sisi lain, one way juga diberlakukan khusus untuk kendaraan menuju Jakarta pada Gerbang Tol (GT) Kalikangkung 414 sampai dengan Cikampek KM 72.

Untuk diketahui, hari ini merupakan H+5 Idulfitri 1445 Hijriah. Pemerintah sebelumnya memprediksi hari ini menjadi salah satu hari puncak arus balik para pemudik. Rekayasa lalu lintas lalu diberlakukan sesuai dengan kondisi lalu lintas sesuai dengan diskresi pihak kepolisian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut puncak arus balik bakal terjadi pada hari ini, Minggu (14/4/2024), sampai dengan Senin (15/4/2024), atau jelang berakhirnya libur dan cuti bersama Lebaran 2024. Oleh karena itu, dia mengimbau agar para pemudik melakukan perjalanan balik sebelum hari ini.

Budi Karya mengaku pihaknya bakal fokus untuk mengendalikan kepadatan di dua titik, salah satunya di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

"Dua titik yang harus kita kendalikan adalah: satu, di Kalikangkung biasanya itu sampai Salatiga. Kedua, di KM 66 di mana dari Bandung masuk ke sini [Jakarta]," ujarnya kepada awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (12/4/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel