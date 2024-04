Awas! Macet di Jalur One Way Tol Cipali, Ini Cara Menghindarinya

Pemudik perlu berhati-hati agar tidak terjebak kemacetan di dalam jalur one way ruas tol Cipali. Simak tips agar terhindar dari kemacetan!

Bisnis.com, CIREBON - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atas diskresi kepolisian memberlakukan jalur satu arah (one way) pada Jumat (5/4/2024) sejak 21.50 WIB di Tol Trans Jawa mulai KM 72 Cikampek (Jalan Tol Cipali) sampai dengan KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Batang-Semarang.

Namun, bagi Anda yang mau mudik wajib berhati-hati agar tidak terjebak kemacetan di dalam jalur one way ruas tol Cipali.

Berdasarkan pemantauan Bisnis, ruas tol Cikampek mulai diberlakukan kontra flow bersamaan dengan kebijakan one way. Jalur kontra flow Cikampek ini menjadi 'tiket masuk' ke jalur one way di sebelah kanan ruas Cipali.

Bagi Anda yang melintas di jalur jalan tol layang MBZ tidak bisa masuk jalur kanan one way. Jadi, bila ingin masuk jalur one way harus lewat kontra flow mulai Cikampek.

Namun, jangan khawatir apabila telanjur di jalur kiri one way, Anda masih bisa masuk jalur kanan ketika ada exit tol di gerbang tol Indramayu dan seterusnya.

Setelah gerbang tol Indramayu terjadi kemacetan di jalur one way sebelah kanan. Pemudik kembali keluar di gerbang tol Kertajati, kemudian masuk jalur kiri. Begitu seterusnya bila terjadi kemacetan, pemudik bisa melambung di jalur satunya.

Akan tetapi, menjelang Cirebon akan dijumpai kemacetan di dua ruas one way. Namun, kemacetan itu hanya sementara, karena ada rest di KM 166.

PEMBERLAKUAN ONE WAY DI CIKAMPEK

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan bahwa pemberlakuan ini diputuskan dengan terlebih dahulu memastikan lajur sebaliknya (arah barat) telah steril sehingga tidak ada pengguna jalan yang terjebak dalam perjalanan menuju arah barat Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang sampai dengan Cikampek.

"Pemberlakuan rekayasa lalu lintas One Way berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat signifikan dari arah Jakarta menuju arah Semarang, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (5/4/2024).

Dengan diberlakukannya One Way dari KM 72 Cikampek, sambungnya, pengguna jalan dari arah Cikampek yang menuju Jakarta masih bisa mengakses GT Cikampek dan GT Cikampek Utama untuk menuju arah Jakarta.

Lisye juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, Jalan Tol Jakarta-Cikampek maupun Jalan Layang MBZ yang menuju arah timur/Jalan Tol Trans Jawa terpantau padat dan sejak pukul 18.52 WIB telah diberlakukan contraflow 2 lajur arah Cikampek dari KM 47 sampai dengan KM 70.

Adapun, realisasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga Tanggal 5 Maret 2024 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445H.

