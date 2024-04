Simak! Ini Imbauan KAI Bagi Pemudik yang Naik Kereta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengimbau sejumlah catatan kepada pemudik yang menggunakan kereta sebagai moda transportasi mudik di antaranya berat bagasi, tiket kereta dan jam keberangkatan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengingatkan kepada calon penumpang yang ingin berangkat menggunakan moda transportasi kereta api, untuk memperhatikan barang bawaannya dan jangan sampai tertinggal di ruang tunggu stasiun maupun di dalam kereta.

“Membawa barang bawaan/bagasi tidak berlebih atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Ixfan, Sabtu (6/4/2024).

Ixfan menjelaskan aturan bagasi penumpang maksimal 20 kilogram telah lama sudah ditetapkan dan bukan aturan baru. Pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikenakan biaya tambahan maksimal 20 kilogram dengan volume maksimum 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 item bagasi.

Barang bawaan atau bagasi yang melebihi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan bea sebesar Rp10.000 per kilogram untuk kelas eksekutif, Rp6.000 per kilogram untuk kelas bisnis dan Rp2.000 per kilogram untuk kelas ekonomi.

KAI juga mengimbau kepada penumpang yang sudah memiliki tiket Kereta Api (KA) angkutan lebaran untuk cek kembali jadwal keberangkatan Kanya agar tidak salah naik dan tertinggal kereta api.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya KAI mencatatkan keberangkatan Angkutan Lebaran 2024 untuk H-4 atau 6 April 2024 sebanyak 47.005 penumpang mudik berangkat dari beberapa stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta dengan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang telah disediakan untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir, Pasar Senen dan Jakarta Kota.

Riciannya adalah sebanyak 47.005 penumpang mudik telah berangkat dari Jakarta dengan 79 operasional KAJJ pada hari ini. Keberangkatan dari Stasiun Gambir sebanyak 19.192 penumpang dengan 41 perjalanan KAJJ, Stasiun Pasar Senen sebanyak 26.777 penumpang dengan 38 perjalanan KAJJ, sisanya dari beberapa stasiun lain di wilayah Daop 1 Jakarta.

Selama masa Angkutan Lebaran 2024, yaitu 31 Maret hingga 21 April 20124, KAI Daop 1 Jakarta telah menyediakan sebanyak 1.688 perjalanan KAJJ dengan rata-rata 77 perjalanan KAJJ perharinya, dengan rincian 40 perjalanan KAJJ berangkat dari Stasiun Gambir dan 37 perjalanan KAJJ berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

