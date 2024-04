Pertamina Tahan Harga BBM Pertamax Cs 3 Bulan Berturut-turut, Ini Alasannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menetapakan tidak ada perubahan harga BBM nonsubsidi atau produk komersial mereka pada April 2024.

Jenis BBM tersebut adalah Pertamax series yang terdiri dari Pertamax dan Pertamax Turbo serta Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka Pertamina sudah 3 bulan berturut-turut tidak menaikkan harga BBM yaitu pada Februari, Maret, April 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku,” kata Irto lewat siaran pers, Senin (1/4/2024).

Irto mengatakan keputusan itu turut diambil berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idulfitri kali ini.

Saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Irto menambahkan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memberikan harga BBM yang terbaik sebagai wujud Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability bagi masyarakat hingga pelosok negeri, tidak hanya kota besar.

“Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menetapkan harga yang kompetitif bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusi hingga pelosok negeri tetap dapat dilakukan dengan maksimal,” tuturnya.

