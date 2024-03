Mudik Gratis Peruri 2024: Rute, Kuota, dan Cara Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang ikut menyelenggarakan mudik gratis bersama BUMN 2024.

Mudik Gratis Peruri merupakan program tahunan yang diberikan untuk masyarakat luas dengan kuota terbatas. Ada tiga kota tujuan mudik bersama Peruri, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

"Dalam rangka mewujudkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman, Peruri menyelenggarakan Mudik Asyik Bersama BUMN - Peruri 2024 pada Jumat, 5 April 2024," tulis akun resmi @peruri.indonesia, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Program ini dilakukan dengan tujuan untuk berkontribusi dalam kegiatan mobilitas masyarakat di hari besar Idulfitri 1445 mendatang. Peruri menyediakan kuota sebanyak 700 kursi.

Ada beberapa rute mudik yang ditawarkan. Pertama, dari Jakarta (Silang Monas) - Solo (Via Jalur Utara) dengan rute monas, exit Tol Kartasura, Terminal Tirtonadi, Terminal Palur Solo.

Kedua, dari Jakarta (Peruri Blok M) - Semarang (Via Jalur Utara) dengan rute Peruri Blok M, exit Tol Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Terminal Mangkang, Simpang Lima Semarang, Terminal Terboyo Semarang.

Ketiga, dari Jakarta (Peruri Blok M) - Solo (Via Jalur Utara) dengan rute Peruri Blok M, exit Tol Kartasura, Terminal Tirtonadi, Terminal Palur Solo. Keempat, dari Jakarta (Peruri Blok M) - Yogayakarta (Via Jalur Utara) dengan rute Peruri Blok M, exit Tol Bawen, Magelang, Terminal Jombor, Jalan Magelang (Via Kota, dan Terminal Giwangan Yogyakarta.

Peruri juga membuka rutee dari lokasi Peruri Karawang ke Semarang, Solo dan Yogyakarta melalui jalur utara dan selatan. Untuk pendaftaran, masyarakat dapat mendaftar melalui link bit.ly/mudikgratisperuri2024.

Cara Daftar Mudik Gratis Peruri 2024

1.Peserta belum mendaftar pada program mudik gratis di BUMN lain atau instansi manapun

2.Wajib mengisi data diri dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan dokumen kependudukan (KTP/KK)

3.Maksimal untuk sekali pendaftaran adalah 5 orang

Peserta mudik usia 0 sampai dengan 5 tahun wajib didaftarkan sebagai peserta mudik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel