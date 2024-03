AACM Membangun Fondasi Pasar Karbon di Kawasan Asean

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Asean Alliance on Carbon Markets (AACM), badan sektor swasta pertama yang mengadvokasi upaya lintas batas dalam pengembangan pasar karbon, baru-baru ini bersama dengan Asean-BAC Indonesia menyelenggarakan pembahasan eksekutif tentang isu-isu Voluntary Carbon Markets (VCM).

Upaya itu untuk mendukung implementasi compliance carbon markets di kawasan ini. Kegiatan ini didukung oleh Asean-BAC; Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dan Equatorise Advisory.

Kegiatan ini dihadiri oleh 14+ anggota termasuk Abatable, PT Rimba Makmur Utama, Fairatmos, AirCarbon Exchange, dan IETA. Hal tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan solusi dari tiga perspektif: (i) Supply and Generation; (ii) Market Infrastructure; (iii) Demand and Assurance.

Kawasan Asean mengambil langkah berani untuk menjadi pemimpin dalam menghasilkan dan memperdagangkan kredit karbon. Pada tahun kepemimpinan Indonesia sebagai ketua Asean, Asean Business Advisory Council (ASEAN-BAC) memiliki 5 program prioritas dan meluncurkan 8 program warisan pada September 2023.

Salah satu program warisan adalah Carbon Centre of Excellence (CCoE) yang telah membentuk ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM). ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM) merupakan kelanjutan dan komponen kunci dari Carbon Centre of Excellence (CCoE), menandai tonggak penting dalam upayanya untuk memanfaatkan alat pembiayaan iklim yang kuat ini.

AACM akan mendorong ekosistem regional dan bertindak sebagai titik fokus untuk kemitraan internasional, dengan kegiatan termasuk peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

Aliansi perintis ini bertindak sebagai pusat untuk kolaborasi regional dan kemitraan internasional, menawarkan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis kepada para pemangku kepentingan di seluruh ekosistem.

Bernardino M. Vega, Wakil Ketua Asean-BAC Indonesia sekaligus ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia; Wakil Ketua Kadin Indonesia mengatakan kawasan Asean unik dengan keragaman dan kemajuan yang beragam di setiap negara.

Dia menambahkan kepemimpinan Asean akan berdampak signifikan terhadap upaya menekan emisi karbon. “Asean memiliki penduduk muda dengan ide-ide baru tentang pasar karbon yang perlu ditangani. Meja bundar eksekutif ini diharapkan dapat berkontribusi pada ide-ide baru dan fokus pada digitalisasi dan keberlanjutan,” ungkapnya dikutip dari siaran pers, Rabu (6/3/2024).

Dharsono Hartono, Ketua Tetap AACM menekankan visi AACM. “Dengan AACM, kami bertujuan untuk mempromosikan pengembangan Pasar Karbon Sukarela di seluruh kawasan dan mendukung implementasi pasar kepatuhan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan AACM juga merupakan badan sektor swasta pertama yang mengadvokasi upaya lintas batas di bidang pengembangan pasar karbon. “Aliansi ini mendorong ekosistem regional dan bertindak sebagai titik fokus untuk kemitraan internasional, dengan kegiatan termasuk peningkatan kapasitas dan bantuan teknis,” tukasnya.

Pasar sukarela karbon ini merujuk bawah Artikel 6 Perjanjian Paris, dapat mendukung transisi rendah karbon dan membuka keuangan internasional serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

