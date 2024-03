Jokowi Pastikan Harga BBM Tidak Naik Hingga Juni 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa penjelaskan lebih lanjut terkait dengan kebijakan harga yang dipilih oleh pemerintah akan disampaikan oleh menteri koordinator terkait atau PT Pertamina (Persero).

“Soal BBM nanti biar pak Menko yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan. [Untuk kenaikan harga] tidak [ada], tetapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” katanya saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Senin (4/2/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024 dalam rapat kabinet, Senin (26/2/2024).

Airlangga menyampaikan dengan ini pemerintah akan kembali menyalurkan belanja subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subisdi dan non-subsidi,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Untuk memenuhi kebijakan ini, Airlangga menekankan bahwa pemerintah membutuhkan tambahan anggaran bagi PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero) selaku penyedia dua jenis energi tersebut.

Di sisi lain, Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU seperti Pertamina, Shell, dan BP-AKR telah mengumumkan daftar harga bahan bakar minyak atau harga BBM terbaru per Maret 2024.

PT Pertamina (Persero) kembali menahan harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax Series dan Dex Series alias masih mengacu pada harga per Januari 2024.

Untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. SPBU pelat merah ini masih mematok harga Dexlite pada level Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.000 per liter.

Sementara itu, badan usaha swasta seperti Shell dan BP-AKR kompak menyesuaikan harga per 1 Maret 2024.

Melalui laman resminya, Shell mematok harga sebesar Rp14.530 per liter untuk Shell Super atau naik Rp990 per liter dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp13.540 per liter.

Harga Shell V-Power juga naik sebesar Rp990 per liter menjadi Rp15.370 per liter. Sebelumnya, BBM RON 95 ini ditetapkan seharga Rp14.380 per liter.

Shell V-Power Nitro+ naik signifikan sebesar Rp1.020 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Di bulan sebelumnya, BBM jenis ini dijual sebesar Rp14.630 per liter.

Shell turut mengerek naik jenis Shell V-Power Diesel. Tercatat BBM jenis ini naik menjadi Rp16.140 per liter dari sebelumnya Rp15.270 per liter.

Lantas bagaimana dengan BP-AKR? Diketahui, BP-AKR mengerek naik harga BP92 menjadi Rp13.990 per liter, atau Rp590 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp13.400 per liter.

Selanjutnya, harga BP Ultimate naik sebesar Rp990 per liter menjadi Rp15.370 per liter. Pada Februari 2024, harga BBM jenis ini dijual sebesar Rp14.380 per liter. Harga BP Diesel naik menjadi Rp15.610 per liter dari bulan sebelumnya sebesar Rp14.810 per liter.

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 4 Maret 2024:

1. Harga BBM Pertamina (wilayah Jawa)

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

2. Harga BBM Shell

Shell Super: Rp14.530 per liter (sebelumnya Rp13.540 per liter)

Shell V-Power: Rp15.370 per liter (sebelumnya Rp14.380 per liter)

Shell V-Power Diesel:Rp16.140 per liter (sebelumnya Rp15.270 per liter)

Shell V-power Nitro+: Rp15.650 per liter (sebelumnya Rp14.630 per liter)

3. Harga BBM BP-AKR

BP 92: Rp13.990 per liter (sebelumnya Rp13.400 per liter)

BP Ultimate: Rp15.370 per liter (sebelumnya Rp14.380 per liter)

BP Diesel: Rp15.610 per liter (sebelumnya Rp14.810 per liter)

