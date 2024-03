Intip Harta Kekayaan 4 Calon Menkeu Pengganti Sri Mulyani, Siapa Paling Tajir?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka nampaknya membidik bankir untuk menjadi menteri keuangan (Menkeu), menggantikan Sri Mulyani pada pemerintahan selanjutnya.

Empat nama yang sudah muncul, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.

Bahkan, tercatat tiga dari empat nama tersebut merupakan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), yakni Budi Gunadi, Kartika, serta Royke Tumilaar.

Sementara Mahendra Siregar telah lama menjajal kursi kementerian, mulai dari mantan wakil menteri keuangan, perdagangan, hingga wakil menteri luar negeri.

Melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022 milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Gunadi Sadikin menjadi nama yang paling tajir dengan harta kekayaan mencapai Rp182,42 miliar. Sedangkan Mahendra tercatat memiliki kekayaan paling sedikit, yakni Rp22,6 miliar pada LHKPN 2022.

Berikut LHKPN Calon Menkeu pengganti Sri Mulyani

1. Budi Gunadi Sadikin - Rp182,41 miliar

Petahana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memiliki kekayaan enam unit tanah dan bangunan senilai Rp99 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, dan Bekasi.

Lulusan fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut melaporkan memiliki tiga unit kendaraan roda empat yang ditotal nilainya mencapai Rp850 juta. Terdiri dari Mercedes Benz E 300 Sedan Tahun 2012, Mini Cooper Sedan Tahun 2012, dan Mazda 2 All New Skyactiv R AT Tahun 2015.

Harta lainnya dirinya simpan mayoritas di surat berharga yang mencapai Rp71,7 miliar. Budi tercatat tidak memiliki utang.

2. Mahendra Siregar - Rp22,6 miliar

Mahendra memiliki LHKPN paling singkat di antara bursa nama calon menkeu di kabinet Prabowo. Dirinya melaporkan mempunyai lima unit tanah dan bangunan senilai Rp10,22 miliar yang tersebar di Bogor, Jakarta, hingga Bali.

Mahendra tidak mencantumkan memiliki alat transportasi. Sementara kekayaan lainnya berada di harta bergerak lainnya senilai Rp1,9 miliar, surat berharga Rp4,46 miliar, serta kas dan setara kas Rp6,02 miliar. Dirinya tercatat tidak memiliki utang.

3. Kartika Wirjoatmodjo - Rp110,34 miliar

Harta kekayaan milik Wakil Menteri BUMN II tersimpan dalam bentuk empat unit tanah dan bangunan senilai Rp66,12 miliar di Jakarta dan Malang.

Berbeda dengan yang lain, Tiko, sapaannya, memiliki harta berupa alat transportasi seperti mobil dan sepeda yang nilainya mencapai Rp5,66 miliar. Termahal, mobil Land Rover Defender Tahun 2022 senilai Rp3,17 miliar.

Sementara itu harta bergerak lainnya senilai Rp2,19 miliar, surat berharga Rp24,21 miliar, serta kas dan setara kas sejumlah Rp12,42 miliar. Tiko tercatat memiliki utang senilai Rp272,52 juta.

4. Royke Tumilaar - Rp131,82 miliar

Harta kekayaan dari alumni Universitas Trisakti ini sebagian besar berada di tanah dan bangunan yang berjumlah sembilan unit senilai Rp111,63 miliar.

Tak tanggung-tanggung, kendaraan yang dirinya miliki berjumlah 10 unit yang ditaksir mencapai Rp13,93 miliar. Paling mahal, Merc Benz G63AT Tahun 2022 yang seharga Rp7,2 miliar.

Harta lainnnya tersimpan dalam harta bergerak lainnya Rp4,24 miliar, surat berharga Rp19,61 miliar, serta kas dan setara kas Rp12,19 miliar. Royke tercatat memiliki utang senilai Rp29,78 miliar.

