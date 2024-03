Ini Alasan Pertamina Tak Ubah Harga BBM Maret 2024

PT Pertamina menuturkan alasan tak ubah harga BBM non subsidi per 1 Maret 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan alasan stabilnya harga BBM non subsidi pada 1 Maret 2024. Stabilnya harga BBM Non Subsidi sudah dirasakan sejak 1 Januari 2024.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajar Djoko Santoso mengatakan bahwa stabilnya penyesuaian harga BBM non subsidi ini merupakan hak badan usaha yang diatur sesuai ketentuan Kementerian ESDM.

"Untuk sementara harga BBM Non Subsidi hari ini 1 maret 2024 tidak ada perubahan, jadi masih sama dengan harga sebelumnya atau harga di Bulan Februari," kata Fajar saat dihubungi, Jumat (1/3/2024).

Fajar menjelaskan sebagai perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN, Pertamina tentu mempertimbangkan banyak aspek dalam melakukan penyesuaian harga BBM.

Salah satunya adalah melihat stabilitas harga jual yang saat itu terjadi agar tidak jomplang di masyarakat.

"Seperti bulan lalu kita tidak lakukan perubahan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, dan sampai saat ini harga masih sama," ujarnya.

Pengumuman harga BBM terbaru di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina diumumkan setiap tanggal 1.

Pada 1 Maret 2024, terpantau tidak ada kenaikan harga untuk bensin di SPBU Pertamina. Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series masih memiliki harga sama.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.000 per liter.

Daftar harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024:

Pertalite: Rp10.000 Biosolar: Rp6.800 Pertamax: Rp12.950 Pertamax Turbo: Rp14.400 Pertamax Green 95: Rp13.900 Dexlite: Rp14.550 Pertamina Dex: Rp15.100.

