IPA Convex ke-48 Siap Digelar Mei 2024, Isu Migas Ini Jadi Sorotan

Bisnis.com, JAKARTA — Konvensi dan Pameran IPA ke-48 tahun 2024 (48th IPA Convex 2024) akan digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten pada 14 Mei-16 Mei 2024.

Wakil Ketua Panitia IPA Convex 2024 Leony Lyrvyn menuturkan, konvensi tahun ini bakal mengusung tema 'Gaining Momentum to Advance Sustainable Energy Security in Indonesia and the Region'. Tema ini dipilih untuk menggambarkan posisi industri hulu migas di Indonesia yang memiliki peran siginifikan dalam memastikan ketersediaan energi (energy security) pada era transisi energi sekaligus potensi Indonesia terhadap negara-negara lain di wilayah regional.

Rencananya, konvensi hulu migas nasional terbesar itu bakal dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Selain itu, sejumlah pimpinan perusahaan migas nasional dan internasional direncanakan bakal hadir memaparkan kondisi terkini ihwal kegiatan operasi dan eksplorasi mereka di Indonesia.

“Program utamanya ada plenary session, bahas isu-isu yang sedang berlangsung,” kata Leony saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (22/2/2024).

Selain plenary session, Leony menambahkan, IPA juga bakal menghadirkan technical program yang bakal membahas perkembangan teknologi serta adopsi digitalisasi di industri hulu migas.

“Ada sesi bagaimana industri ini mendukung program 1 juta barel minyak 2030, terus kita mau bicara potensi yang baru dari CCS [carbon capture and storage],” kata dia.

Selain membahas isu-isu strategis di industri migas, imbuh Leony, IPA Convex 2024 juga berupaya memberikan edukasi dan awareness kepada generasi muda melalui Youth Program. Diharapkan melalui kegiatan ini, generasi muda akan lebih memahami peran strategis industri migas.

“Kami ada beberapa program yang melibatkan generasi muda seperti IPA Goes to Campus pada saat preevent dan Students meet CEO pada saat acara IPA Convex 2024 digelar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menyampaikan bahwa industri migas masih dibutuhkan di tahun-tahun mendatang. Pasalnya, dalam setiap pertumbuhan ekonomi, energi menjadi salah satu faktor penentu.

Namun, dalam hal ini, industri migas dalam operasionalnya tetap berupaya untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan teknologi CCS dan CCUS. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan energi dan menjaga ketahanan energi, investasi migas masih sangat dibutuhkan.

“IPA Convex 2024 nantinya akan mengundang pemangku kepentingan sektor migas di Indonesia, serta praktisi-praktisi yang secara riil menavigasi perusahaannya di tengah tantangan dan potensi sektor migas Tanah Air. Konvensi ini akan mewadahi diskusi lintas isu sebagai masukan bagi pemerintah untuk memaksimalkan sektor migas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat bermanuver di tengah isu transisi energi melalui penciptaan iklim investasi yang menarik,” kata Marjolijn.

Dihubungi terpisah Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menyebut, kementeriannya tengah menyiapkan 4-5 wilayah kerja (WK) migas untuk dilelang pada Konvensi dan Pameran IPA ke-48. Lelang itu meliputi penawaran langsung dan regular.

“Secara umum calon WK berada di wilayah proven hidrokarbon seperti cekungan Jawa Timur, cekungan Kutai dan Seram,” kata Noor saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Noor menerangkan, lelang saat gelaran IPA itu bakal memperkenalkan sejumlah lapangan signifikan yang telah dipetakan otoritas hulu migas. Kendati, kata dia, potensi dari lapangan-lapangan itu tidak bisa disebut raksasa atau giant.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 23 kandidat WK yang berpeluang untuk dilelang pada putaran tahun ini.

Beberapa lelang penawaran langsung, di antaranya South West Andaman, Central Andaman, Berkah, Amanah, Serpang, Kojo, Lavender, Muara, Melati, Binaiva, Drawa, Gaea hingga Bintuni.

Sementara itu, sejumlah WK yang bakal masuk pada lelang reguler, di antaranya Jambu Aye Utara, Seuramoe, South Block “A”, Kisaran, Pesut Mahakam, Karapan, Enrekang, Buton, West Timor sampai dengan Wokam II.

