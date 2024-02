Menperin Sebut Manufaktur RI Tumbuh di Atas Korsel hingga Brazil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan kinerja industri manufaktur Indonesia tumbuh melesat di atas rata-rata pertumbuhan negara lain seperti Korea Selatan (Korsel) hingga Brazil.

Hal ini merujuk pada data World Bank, dalam kurun waktu 2014-2022, PDB manufaktur Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,44% per tahun.

Rata-rata pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dunia yang sebesar 2,35%, maupun anggota The Organization for Economic Cooperation and Development – OECD (2,08%).

Bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara industri dunia lainnya seperti Korea Selatan (2,53%), Meksiko (2,05%), Jerman (1,62%), Jepang (1,56%), Italia (1,38%), Thailand (1,02%), Australia (-0,23%), serta Brazil (-1,69%).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengutip data UNStats yang menyebutkan bahwa nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2021 sebesar US$228 miliar.

Adapun, pada periode tersebut, peringkat MVA Indonesia berada di atas beberapa negara, seperti Kanada, Turki, Irlandia, Brazil, Spanyol, Swiss, Thailand, dan Polandia.

“MVA Indonesia memberikan kontribusi sebesar 1,46% terhadap total MVA dunia tahun 2021, menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu powerhouse manufaktur di dunia,” kata Agus dalam keterangan resminya, Selasa (13/2/2024).

Dia memaparkan, pada periode 2014-2022, rata-rata Kontribusi PDB manufaktur terhadap total PDB Indonesia adalah sebesar 19,9%. Capaian ini menempatkan Indonesia lebih tinggi dari rata-rata kontribusi PDB manufaktur dunia yang sebesar 16,26% maupun rata-rata negara OECD (13,6%).

Menurut Agus, catatan kinerja sektor manufaktur Indonesia selama hampir satu dekade tersebut dapat menjaga keyakinan para pelaku industri mengenai kondisi usahanya.

Hal ini tercerminkan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menunjukkan level ekspansi selama 29 bulan berturut-turut. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, dan rata-rata PMI dunia.

Dalam Competitive Industrial Performanec (CIP) Index Rank, Indonesia berada di posisi ke-39. Meski berada di atas beberapa negara peers seperti India (41), Brazil (42), Filipina (44), Afrika Selatan (49), maupun Qatar (50), level daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan, mengingat berbagai potensi besar yang dimiliki.

Untuk menjaga kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional sekaligus di kancah global, pihaknya mengupayakan langkah-langkah mencakup pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri yang berada pada 3 sektor, yaitu industri berbasis agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batubara.

"Hiliisasi juga mendorong penciptaan ribuan industri turunan yang meningkatkan nilai tambah,” jelasnya.

Upaya menjaga produktivitas sektor industri juga dilakukan melalui penambahan komoditas untuk neraca komoditas. Hal ini untuk menjamin pasokan bahan baku dan bahan penolong, serta mendukung nilai tambah dan hilirisasi di dalam negeri.

Di sisi lain, kontribusi sektor manufaktur dapat terjaga dan tetap ekspansif dengan kepastian pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berjalan dengan baik.

Kebijakan tersebut telah terbukti meningkatkan efisiensi industri, terutama pada biaya operasional. Selanjutnya, Kemenperin mengintensifkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

"Survei Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa industri manufaktur merupakan kontributor terbesar bagi PDB. Pembelian produk dalam negeri dapat mendorong penguatan PDB itu sendiri, sehingga program P3DN merupakan instrumen penting dari pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News