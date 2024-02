Libur Isra Mikraj, Cek Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 8 Februari 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell Indonesia dan BP-AKR kembali melakukan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak atau BBM per 1 Februari 2024.

Berbeda dengan Shell Indonesia dan BP-AKR, Pertamina justru menahan harga jual. SPBU pelat merah itu memutuskan tidak mengerek naik harga bbm non-subsidi alias masih sama dengan harga periode Januari 2024.

Keputusan Perseroan untuk tidak menaikkan harga bbm-nya mendapat dukungan dari pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, Pertamina telah melakukan efisiensi dalam proses bisnisnya sehingga harga BBM yang dijual relatif terjangkau di tengah masyarakat.

“Keputusan Pertamina tidak menaikkan harga BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat. Di sinilah peran BUMN kepada masyarakat,” kata Erick, mengutip dari siaran pers, Sabtu (3/2/2024).

Untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter. Harga Dexlite Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.000 per liter.

Sementara itu, SPBU swasta yakni Shell Indonesia mengerek naik harga jual BBM-nya. Per 1 Februari 2024, harga Shell Super naik, menjadi Rp13.540 per liter dari sebelumnya Rp13.390 per liter. Harga Shell V-Power juga terkerek naik sebesar Rp200 per liter menjadi Rp14.380 per liter.

Penyesuaian harga turut dilakukan oleh BP-AKR. Tercatat, BP-AKR mematok harga untuk jenis BP 92 menjadi Rp13.400 per liter, dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.200 per liter.

Selanjutnya, BP Ultimate naik menjadi Rp14.340 per liter. Sebelumnya, bbm jenis ini dijual sebesar Rp14.180 per liter. Harga BP Diesel naik menjadi Rp14.810 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Februari 2024:

Harga BBM Pertamina (untuk wilayah Jawa):

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

Harga BBM Shell di Jakarta, Banten, Jawa Barat:

Shell Super: Rp13.540 per liter

Shell V-Power: Rp14.380 per liter

Shell V-Power Diesel:Rp15.270 per liter

Shell V-power Nitro+: Rp14.630 per liter

Harga BBM BP-AKR:

BP 92: Rp13.400 per liter

BP Ultimate: Rp14.380 per liter

BP Diesel: Rp14.810 per liter

