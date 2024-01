Harga Tiket Kereta Cepat WHOOSH Terbaru, KCIC: Mulai 3 Februari 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan mulai menerapkan skema tarif baru menggunakan skema dinamis (dynamic pricing) untuk perjalanan Kereta Cepat WHOOSH mulai 3 Februari 2024. Harga tiket WHOOSH bisa menjadi lebih murah.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, dengan skema baru ini tarif Kereta Cepat WHOOSH akan berada di kisaran Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000, hingga Rp250.000.

Emir menuturkan, skema tarif ini hanya berlaku untuk kelas pelayanan Premium Economy.

"Untuk tarif kelas bisnis dan first class masih tetap sama, yaitu masing-masing Rp450.000 dan Rp600.000," kata Emir saat dikonfirmasi pada Senin (29/1/2024).

Dia melanjutkan, beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan dynamic pricing di antaranya jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Pada in atau peak hour akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada moment off peak tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah. Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan daya belinya.

Sebelumnya, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, penerapan skema dynamic pricing memungkinkan penumpang mendapatkan tiket kereta cepat dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

"Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan WHOOSH," ujarnya.

Eva menuturkan, skema dynamic pricing ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat.

Penerapan dynamic pricing juga akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional WHOOSH.

Masyarakat yang ingin menggunakan WHOOSH dapat melakukan pemesanan melalui saluran resmi seperti aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

