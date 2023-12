H+1 Libur Natal, Arus Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Lengang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada H+1 hari Natal, Selasa (26/12/2023) terpantau tidak terlalu ramai.

Pantauan Bisnis.com di Terminal 2 Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (26/12/2023) sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat tidak terlalu banyak penumpang yang berada di area penjemputan. Sejumlah penumpang terlihat membawa kopernya menuju sarana transportasi yang tersedia seperti taksi, travel, dan bus.

Kondisi serupa juga terlihat di Terminal 2 Keberangkatan. Arus penumpang yang hendak masuk ke area check in dan penempatan bagasi terpantau sedikit.

Selain itu, tidak terlihat adanya antrean di mesin check in mandiri (self check in) yang tersedia di depan pos pemeriksaan identitas.

Ketua Harian Posko Pusat Angkutan Nataru Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Putu Eka Cahyadi juga mengkonfirmasi tren tersebut. Putu mengatakan, pihaknya belum melihat adanya pergerakan arus balik baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun seluruh moda transportasi secara umum.

Dia menjelaskan, belum terlihatnya pergerakan arus balik kemungkinan disebabkan oleh masyarakat yang mengambil cuti tambahan. Hal ini juga ditambah dengan periode libur sekolah yang bertepatan dengan masa libur Nataru.

"Orang masih banyak yang ambil cuti, biasanya liburnya akan diselesaikan sampai tahun baru," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (26/12/2023).

Dia menuturkan, puncak arus mudik libur Nataru di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada 23 Desember 2023 lalu dengan total penumpang 184.000 orang dan 1.161 penerbangan.

Adapun, Kemenhub memproyeksikan puncak arus balik moda angkutan udara akan terjadi sekitar 1-2 Januari 2024 mendatang.

Putu menuturkan, pengguna moda transportasi udara cenderung akan memaksimalkan masa libur Nataru. Apalagi, waktu tempuh pesawat udara akan lebih pendek dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

"Kalau pake pesawat waktunya kan singkat, pasti mereka akan mepet pulangnya," ujar Putu.

Secara terpisah, Plt Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Wendo Asrul Rose menambahkan, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 - 25 Desember 2023 mencapai 1,28 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 8.490 penerbangan atau naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, angkutan kargo, Bandara Soekarno-Hatta melayani volume kargo sebanyak 12,92 juta kilogram atau naik 8%.

Sebagai informasi, AP II merupakan pengelola tau operator dari Bandara Soekarno-Hatta.

Wendo, menuturkan destinasi favorit di dalam negeri dari Bandara Soekarno-Hatta adalah ke Bali, Deli Serdang, Surabaya, Makassar dan Balikpapan.

"Sementara itu, untuk rute internasional adalah Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Hong Kong dan Doha," kata Wendo dalam keterangan resminya, Selasa (26/12/2023).

Suasana di Terminal 2 Keberangkatan (atas) dan Terminal 2 Kedatangan (bawah) Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Selasa (26/12/2023)

