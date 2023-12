GIC Resmi Akuisisi Anak Usaha META, Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami Makin Ngebut?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - GIC Singapura melalui anak usahanya, yakni GIC Ventures resmi mengakuisisi saham PT Margautama Nusantara (MUN) yang juga merupakan anak usaha Grup Salim PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META).

Head Corporate Communication & CSR META Indah D. P. Pertiwi menjelaskan bahwa akuisisi GIC tersebut telah mengantongi restu para pemegang saham usai menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2023.

“Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada GIC yang notabenenya adalah salah satu investor besar yang dikelola oleh pemerintah Singapura yang menjadi bagian untuk memperkuat bisnis perseroan” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/12/2023).

Indah menambahkan, masuknya GIC Ventures diyakini mampu mengakselerasi pembangunan proyek jumbo Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir - Ulujami yang nilai investasinya mencapai Rp21,26 triliun.

Setelah ini, MUN akan memulai ekspansi membangun salah satu proyek terbesar dan prestisius di Jakarta, yakni Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami dengan investasi senilai Rp21 triliun. Ke depan, MUN akan menjadi perusahaan tol yang terus berkembang untuk melakukan pembangunan dan akuisisi berbagai proyek besar jalan tol di Indonesia,” imbuhnya.

Pengumuman ini menjadi jawaban usai Direktur META Danni Hasan sebelumnya menyebut bahwa pihaknya bakal memiliki investor baru yang berpeluang masuk ke proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir - Ulujami.

Danni menjelaskan, pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan menjelang proses konstruksi yang rencananya akan dimulai pada 2024.

"Saat ini kita bermitra berempat. Kemudian juga dalam perkembangan, kalau semuanya lancar juga akan ada tambahan strategic alliance,” jelas Danni dalam acara paparan publik META pada November 2023.

Adapun, proyek Tol JORR elevated Cikunir - Ulujami juga tengah melakukan perumusan right of way (ROW) sebelum nantinya akan melakukan penentuan lokasi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjabarkan data investasi pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir - Ulujami memakan biaya konstruksi mencapai Rp14,08 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir menjelaskan, total biaya investasi dari proyek yang bakal dibangun oleh konsorsium swasta-BUMN ini mencapai Rp21,2 triliun.

"Proyek ini nilainya sekitar Rp21,2 triliun. Di sini ada konsorsium kalau dilihat itu jadi porsi MMN [Marga Metro Nusantara] itu 85%, nanti Adhi karya 10% dan Acset 5%," tuturnya.

Secara lebih rinci, Munir menjelaskan, biaya pengadaan lahan dari proyek ini tercatat mencapai Rp1,64 triliun di mana proses pembebasan lahan bakal dimulai pada akhir tahun mendatang selama 12 bulan.

Adapun, proses konstruksi proyek tersebut diperkirakan akan dimulai pada kuartal III/2024 dan ditargetkan bakal rampung pada kuartal I/2027 mendatang.

