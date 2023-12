Penjualan Tiket.com Meningkat 10% pada Nataru 2023 Dibandingkan Tahun Lalu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah booking tiket pesawat, akomodasi dan aktivitas wisata Tiket.com dilaporkan meningkat 10% jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 dibandingkan periode Nataru 2022/2023.

Hal tersebut disampaikan Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa dalam webinar bertajuk Tourism Industry Roadmap in 2024-2029; Challenges and Potential of Sustainable of Tourism, Rabu (13/12/2023).

“Kalau Nataru udah pasti high season, demand-nya sangat tinggi,” kata Gaery, Rabu (13/12/2023).

Kemudian dari segi destinasi favorit selama Nataru 2023/2024, tiket.com menyebut masih agak mirip dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk destinasi wisata dalam negeri, Bali masih berada di urutan teratas, diikuti Surabaya, dan Medan.

Sementara, untuk destinasi luar negeri, Jepang masih menjadi destinasi favorit selama periode ini. Gaery menduga, adanya visa waiver menjadi salah alasan mengapa Negeri Sakura ini menjadi destinasi favorit selama periode Nataru.

Visa Waiver sendiri merupakan rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk bisa masuk ke Jepang.

Selain Jepang, Singapura, Hong Kong, Thailand, dan Australia juga menjadi destinasi favorit. Pasalnya dari segi harga, kata dia, masih tergolong ekonomis dan lebih mudah dari segi visa.

“Jadi kalau kita lihat negara-negara tersebut tidak terlalu jauh, harga juga masih bisa ekonomis, tapi dari segi visa bahkan lebih mudah atau ada waiver nya,” pungkasnya.

