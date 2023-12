10 Negara Terkaya di Dunia, Ada Singapura hingga Qatar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika mengukur kekayaan suatu negara, metrik yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).

GDP mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Karena GDP dipengaruhi oleh populasi, GDP per kapita menjadi indikator yang lebih baik untuk menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara.

GDP per kapita dihitung dengan membagi GDP suatu negara dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian, negara-negara terkaya di dunia adalah negara-negara dengan GDP per kapita tertinggi.

Saat ini, negara terkaya di dunia dari segi GDP per kapita adalah Luksemburg, dengan GDP per kapita sebesar $135.700. Sementara itu, berikut negara-negara terkaya di dunua dilansir dari laman Wisevoter.

Daftar 10 Negara Terkaya di Dunia

1. Luksemburg – $135.683

Luksemburg merupakan negara terkaya di dunia dengan GDP per kapita sebesar $135.700. Hal ini disebabkan oleh ekonomi yang terdiversifikasi, sektor keuangan yang kuat, dan kebijakan pajak yang menguntungkan.

2. Bermuda – $110.869

Bermuda, sebuah Wilayah Seberang Laut Britania Raya, merupakan negara terkaya kedua di dunia dengan GDP per kapita sebesar $110.900, berkat industri pariwisata dan sektor layanan keuangan luar pantai.

Bermuda, salah satu negara terkaya di Dunia - iStock

3. Irlandia – $99.152

Irlandia, negara terkaya ketiga di dunia dengan GDP per kapita $99.152, memiliki industri farmasi dan teknologi yang kuat dan juga menjadi lokasi populer bagi perusahaan multinasional karena kebijakan pajak yang menguntungkan.

Irlandia , salah satu Negara Terkaya di Dunia - Trip Savvy

4. Swiss – $93.457

Swiss menempati posisi keempat sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan GDP per kapita sebesar $93.457. Swiss dikenal dengan sistem pajaknya yang menguntungkan, yang menjadikannya tujuan utama bagi berbagai perusahaan multinasional.

Selain itu, Zurich dan Jenewa adalah pusat keuangan global yang penting di Swiss, menarik berbagai perusahaan dan investor dari seluruh dunia.

Swiss, salah satu negara terkaya di dunia - Switzerland-tour

5. Norwegia – $89.203

Norwegia memiliki GDP per kapita sebesar $89.203, menempatkannya sebagai salah satu dari negara-negara terkaya di dunia. Salah satu faktor utama dalam kemakmuran ekonomi Norwegia adalah sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas.

Negara ini memiliki industri minyak dan gas yang besar, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan kekayaan negara.

Norwegia, salah satu negara terkaya di dunia - Thinkstockphotos

6. Singapura – $72.794

Singapura memiliki GDP per kapita sebesar $72.794, menempatkannya di peringkat tinggi sebagai negara dengan pendapatan rata-rata per individu yang tinggi Singapura dikenal dengan ekonomi yang sangat terdiversifikasi.

Negara ini memiliki sektor keuangan yang kuat, industri manufaktur yang maju, serta menjadi pusat perdagangan dan logistik yang penting di kawasan Asia.

Singapura, salah satu negara terkaya di Dunia - iStock

7. Amerika Serikat – $69.288

Amerika Serikat memiliki GDP per kapita sebesar $69.288, menunjukkan tingkat produksi barang dan jasa per individu yang tinggi. AS dikenal sebagai ekonomi terbesar di dunia dalam hal GDP total.

Negara ini memiliki berbagai sektor ekonomi yang kuat, termasuk teknologi, keuangan, manufaktur, pertanian, dan layanan. Selain itu, New York City adalah pusat keuangan utama di AS, dan Wall Street menjadi simbol penting dari pasar keuangan global. AS menarik investasi dan bisnis internasional melalui pasar modal yang kuat.

Amerika Serikat, salah satu negara terkaya di dunia - Reuters

8. Islandia – $68.384

Islandia yang masuk dalam daftar negara terkaya di dunia dengan GDP per kapita sebesar $68.384 ini dikenal sebagai "The Land of Fire and Ice", memiliki sekitar 20% dari total populasi negaranya bekerja di sektor perikanan.

Perairan laut yang kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Islandia. Industri perikanan menjadi tulang punggung ekonomi negara ini, dengan penangkapan ikan sebagai salah satu kegiatan utama yang memberikan pendapatan signifikan.

Islandia, salah satu negara terkaya di dunia - Visit Iceland

9. Denmark – $67.803

Denmark dengan GDP $67.803 ini merupakan salah satu negara maju di Eropa yang memiliki ekonomi yang stabil dan kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya.

Negara ini dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, layanan kesehatan yang berkualitas, dan sistem pendidikan yang baik

10. Qatar – $61.276

Qatar memiliki GDP per kapita sebesar $61,276, menunjukkan tingkat pendapatan rata-rata yang sangat tinggi di negara ini Kekayaan Qatar didasarkan pada sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas alam. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

Qatar, salah satu negara terkaya di dunia - Doha News

Selain itu, Qatar telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, terutama terkait dengan persiapan untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022. Proyek-proyek pembangunan seperti stadion, hotel, dan infrastruktur transportasi telah menjadi motor ekonomi yang signifikan.

