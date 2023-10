Harga Pangan Sepekan: Beras Masih Mahal, Cabai Meroket!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan selama pekan keempat Oktober yang terhitung sejak 23-19 Oktober 2023 mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada beras premium, bawang, cabai, daging, telur, gula, hingga minyak goreng.

Berdasarkan data harga panel Badan Pangan Nasional, Minggu (23/10/2023) pukul 09.30 WIB, harga beras premium naik 0,80% selama sepekan terakhir, di mana rata-rata harga beras jenis premium hari ini seharga Rp15.100 per kg.

Sementara itu, harga beras medium mengalami penurunan 0,15% atau turun menjadi Rp13.170 per kg. Namun, harga beras medium ini masih jauh dari harga ecerean tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan yakni cabai merah keriting dengan lonjakan sebesar 5,73% menjadi Rp49.600 per kg dan cabai rawit merah naik 2,65% menjadi Rp63.460 per kg.

Di samping itu, harga daging sapi murni ikut melonjak 0,91% menjadi Rp135.700 per kg dan harga daging ayam naik 1,41% menjadi Rp35.220 per kg.

Selanjutnya, harga telur ayam ras naik sepekan terakhir dengan kenaikan 1,78% atau menjadi Rp28.000 per kg dan gula konsumsi naik 0,32% menjadi Rp15.870 per kg.

Di sisi lain, harga kedelai biji kering (impor) naik 0,38% menjadi Rp13.190 per kg, sama hal nya dengan harga gula konsumsi yang naik 0,32% menjadi Rp15.870 per kg.

Harga komoditas lain yang melonjak yakni tepung terigu curah yang naik 0,37% menjadi Rp10.910 per kg, sedangkan harga minyak goreng curah turun 0,69% menjadi Rp14.480 per liter.

Harga minyak goreng kemasan sederhana mengalami kenaikan sebesar 0,12% menjadi Rp17.330 per liter. Sedangkan, harga minyak goreng curah turun 0,69% menjadi Rp14.480 per liter.

Selanjutnya, harga tepung terigu (curah) naik 0,37% menjadi Rp10.910 per kg, dan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 0,15% menjadi Rp13.580 per kg.

Lalu, harga jagung peternak turun 0,43 persen menjadi Rp6.950 per kg. Harga pangan ikan yang mengalami penurunan yakni ikan bandeng yang turun 0,09% menjadi Rp33.510 per kg.

Sementara itu, harga pangan ikan yang mengalami kenaikan yakni ikan kembung yang melonjak 3,05% menjadi Rp38.200 per kg dan ikan tongkol yang naik 1,65% menjadi Rp34.500 per kg.

