Harga Pangan Hari Ini 23 Oktober: Beras, Jagung dan Kedelai Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, daging ayam, telur, gula, minyak goreng dan tepung terigu mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh wilayah Indonesia.

Menyitir data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras medium hari ini, Senin (23/10/2023) pukul 08.24 WIB naik 0,53% menjadi Rp13.280 per kilogram. Adapun harga beras premium juga naik 1,74% menjadi Rp15.220 per kilogram.

Harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Harga bawang putih bonggol naik 2,89% menjadi Rp37.370 per kilogram. Begitupun bawang merah harganya mulai merangkak naik 7,93% menjadi Rp24.910 per kilogram. Adapun cabai merah keriting naik 0,55% menjadi Rp42.420 per kilogram.

Selain itu, harga produk unggas kompak naik. Harga daging ayam naik 3,65% menjadi Rp36.360 per kilogram dan harga telur ayam naik 4,17% menjadi Rp28.980 per kilogram.

Selain itu, harga gula pasir naik 2,5% menjadi Rp15.990 per kilogram dan tepung terigu curah harganya juga naik 3,58% menjadi Rp11.270 per kilogram. Adapun tepung terigu kemasan harganya naik 2,5% menjadi Rp13.930 per kilogram.

Harga minyak goreng curah hari ini naik 2,27% menjadi Rp14.840 per liter dan minyak goreng kemasan sederhana naik 3,85% menjadi Rp18.070 per liter.

Komoditas pangan biji-bijian seperti jagung dan kedelai terpantau mengalami kenaikan harga. Biji kedelai impor harganya naik 3% menjadi Rp13.400 per kilogram. Begitupun dengan harga jagung pakan di tingkat peternak naik 1,01% menjadi Rp7.030 per kilogram.

Harga jagung di tingkat peternak tersebut telah melampaui harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan dalam Perbadan No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram.

Sedangkan sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu cabai rawit merah dan daging sapi murni. Harga cabai rawit merah hari ini turun 2,2% menjadi Rp52,850 per kilogram, dan daging sapi turun 1,85% menjadi Rp132.380 per kilogram.

