Anak Usaha Garuda Indonesia (GMFI) Perpanjang Kontrak dengan Airbus

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., memutuskan memperbarui kerja sama maintenance training service dengan Airbus hingga 2028.

Direktur Line Operation GMFI Mukhtaris menjelaskan, perpanjangan kerja sama ini menjadi periode ketiga kalinya dari kerja sama maintenance training service antara GMF dan Airbus. GMF pun tercatat menjadi maintenance training service organization pertama di dunia yang dipercaya oleh Airbus hingga tiga periode.

Perpanjangan kontrak kerja sama tersebut meliputi Development Instructor Type Training and Special Training Engine Run Up A320 & A330, Airbus Competence Training 'ACT' Classroom A320 & A330, Annual Quality Audit untuk GMF Training Center, Airbus Proficiency Check untuk instruktur GMF, Certificate for Trainee under EASA/Manufacture Airbus Approval, dan Revenue Sharing sebagai Remote Airbus Maintenance Organization.

“Kerja sama ini sebelumnya telah dilakukan sejak 2013 ini kemudian diperpanjang hingga 2028,” kata Mukhtaris melalui siaran pers, Rabu (18/10/2023).

Sebagai perusahaan penyedia jasa maintenance repair overhaul atau MRO, perseroan menargetkan untuk memberikan layanan perawatan pesawat dengan kualitas terbaik melalui pengembangan keterampilan yang telah memenuhi standar internasional.

“Kami berharap kerja sama yang berkelanjutan ini bisa meningkatkan keunggulan pemeliharaan penerbangan Indonesia dan menjadikannya lebih kompetitif,” ujarnya.

Perpanjangan kontrak kerja sama ini juga diharapkan dapat menyempurnakan workforce yang dimiliki sehingga GMF dapat memenuhi standar industri MRO.

Raymond Lim, Head of Customer Services Airbus Asia Pacific menilai manfaat dari kerja sama ini akan dapat dirasakan seiring dengan persiapan pertumbuhan industri penerbangan yang mulai pulih.

Melalui perpanjangan kerja sama ini, GMF dapat menjamin hadirnya kemudahaan bagi pengguna Airbus, khususnya di Asia Tenggara, untuk kebutuhan maintenance training A320 dan A330.

“Tentunya standar global yang dikedepankan oleh Airbus akan terjamin dalam layanan yang GMF berikan. Dalam 5 tahun ke depan, GMF dan Airbus memiliki target untuk mewujudkan ekosistem maintenance training yang lebih inovatif, dan berkualitas tinggi,” katanya.

Dia berpendapat langkah ini menjadi milestones baru bagi GMF dan Airbus, untuk membentuk masa depan aviasi Indonesia agar dapat mencapai standar global yang kompetitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News