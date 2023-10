Momen Sri Mulyani Konsolidasi dan Foto Bareng 'Super Women' Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan diri untuk berfoto bersama wanita paling berpengaruh atau "super women" dunia di Marrakech, Maroko.

Momentum foto bersama itu diambil sebelum Sri Mulyani melakukan sarapan bersama beberapa perempuan yang memiliki peran penting di dunia sekaligus melakukan rapat IMF Committee (IMFC).

Perempuan tersebut antara lain Managing Director IMF Kristalina Geordieva, Director General WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan dan DPM Spanyol Nadia Maria Calvino dan Managing Director Bank Dunia Ana Bjerde.

Dok: Instagram @smindrawati Perbesar

Momentum foto bersama itu diabadikan wanita yang akrab disapa Ani itu melalui media sosial Instagram @smindrawati.

Melalui akun tersebut, Ani mengatakan bahwa semua Menteri Keuangan dunia dan Gubernur Bank Sentral tengah bertukar-pikiran untuk menghadapi situasi ekonomi global yang saat ini semakin rumit dan menantang.

"Kondisi dunia ditandai oleh suku bunga dari negara Maju (Amerika Serikat dan Eropa) yang tinggi dan dalam jangka lama (higher for longer)-menimbulkan dampak ancaman stabilitas keuangan, perlemahan ekonomi, ruang fiskal dan moneter yang makin menyempit," tulisnya.

Ditambah lagi, menurut Ani, risiko geopolitik juga semakin tidak pasti dan ancaman perubahan iklim serta tantangan demografi dan berbagai shock. Hal tersebut, kata Ani, menjadi tangan nyata dan rumit bagi semua Menteri Keuangan dunia dan Bank Sentral semua negara yang harus ditangani secara hati-hati dan teliti.

"Hari terakhir tetap produktif, namun tidak terlalu padat. Langsung beberes packing kembali ke Jakarta," katanya.

Terakhir, Ani pun mengutip potongan lirik Michael Buble berjudul Home.

"Let me go home, i've had my run, baby, i'm done, i gotta go home," tulisnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News