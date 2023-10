Satgas BLBI Sita 7 Aset di Sumatra Utara, Nilainya Capai Rp228,16 Miliar!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan penguasaan fisik atas aset obligor/debitur eks BLBI di Sumatra Utara dengan estimasi senilai Rp228,16 miliar.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melaporkan di wilayah Sumatera Utara berupa tujuh aset tanah dengan luas total 85.176 m2 dan bangunan dengan luas total 13.213 m2.

Rionald menjelaskan, pemasangan plang atas aset eks BLBI tersebut dilakukan, pertama, pada satu bidang tanah seluas 3.978 m2 dan satu unit bangunan seluas 1.400 m2 yang terletak di Jalan Sidodadi, Desa Gedong Johor, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 4/Desa Deli Tua yang berasal dari Bank Umum Nasional (BUN) dengan estimasi nilai sebesar Rp5,31 miliar.

Kedua, satu bidang tanah seluas 566 m2 dan satu unit bangunan seluas 220 m2 dengan estimasi nilai Rp2,25 miliar. Aset tersebut terletak di Jalan Sei Batang Serangan No. 190 RT/RW Lingkungan II, Desa Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah [D/H Medan Barat], Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHM No. 195/Desa Sei Sikambing D yang berasal dari Bank Central Asia (BTO).

Ketiga, satu bidang tanah seluas 6.638 m2 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 6 Kelurahan Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHP No. 289/Mesjid yang berasal dari Bank Subentra dengan estimasi nilai Rp58,91 miliar.

Keempat, tiga bidang tanah seluas 21.376 m2 berikut bangunan gudang di atasnya dengan estimasi nilai barang sejumlah Rp43,1 miliar.

Aset tersebut terletak di Komplek Pergudangan Paya Rumput, Kawasan Industri Medan (KIM), Jalan Pulau Nias, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 27, SHGB No. 22, dan SHGB No. 23 yang berasal dari Bank Mashill Utama (BBKU).

Kellima, satu bidang tanah seluas 43.405 m2 yang terletak di Jalan Sicanang, Desa Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 6/Belawan III yang berasal dari BBKU dengan estimasi nilai Rp39,76 miliar.

Keenam, 59 lima puluh sembilan bidang tanah seluas 8.337 m2 terletak di Komplek Perum Pantai Mutiara Waikiki/Villa Setia Budi Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara berasal dari Sejahtera Bank Umum dengan estimasi nilai sebesar Rp68,14 miliar.

Terakhir, satu bidang tanah seluas 876 m2 yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kota Medan, Sumatera Utara sesuai SHGB No. 67/Polonia yang berasal dari Bank Subentra dengan estimasi nilai sebesar Rp10,68 miliar

“Terhadap aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Rionald.

Adapun, untuk tahap berikutnya, Rionald menekankan Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

