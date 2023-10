Calon Pembeli Trade Expo Indonesia 2023 Tembus 5.600 Orang, India Terbanyak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 5.600 calon pembeli internasional yang bakal hadir dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun ini. Calon pembeli tersebut berasal dari 100 negara dan berpotensi akan bertambah.

Pameran fisik TEI ke-38 akan digelar pada 18—22 Oktober 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Didi Sumedi membeberkan, calon pembeli yang sudah teregistrasi paling banyak berasal dari India hingga 11,76% dari total pendaftar. Selanjutnya, disusul dari Malaysia sebanyak 7,3%; China 2,20%; Australia sebanyak 1,9%, dan Brasil sebanyak 1,56%.

“Pada TEI tahun ini, kami melihat adanya peningkatan partisipasi calon pembeli dari negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Para calon pembeli tersebut berasal dari negara-negara di antaranya Nigeria, Ghana, Bangladesh, Pakistan, Peru, dan Chili,” ujar Didi dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).

Didi berujar, TEI menjadi pameran dagang terbesar di Indonesia dan diselenggarakan Kemendag untuk mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia yang bernilai tambah. Selain itu, TEI juga dipandang mampu mendorong penetrasi ekspor ke negara nontradisional, dan meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia.

"Perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan ekspor nonmigas di tengah tantangan perlambatan ekonomi global," tutur Didi.

Selain pameran fisik, Didi menyebut, TEI ke-38 juga akan dilaksanakan secara daring dengan konsep situs web interaktif berbasis e-catalogue pada 18 Oktober—18 Desember 2023. Adapun, pameran daring dapat diakses melalui laman resmi www.tradexpoindonesia.com.

"Dengan konsep ini transaksi antara calon pembeli dan peserta pameran akan terjadi melampaui batas wilayah," kata Didi dengan optimistis.

Sebelumnya, Kemendag mencatat transaksi TEI ke-37 pada 2022 mencapai US$15,83 miliar. Lima negara dengan nilai transaksi tertinggi antara lain, China (US$10,78 miliar), India (US$1,51 miliar), Jepang (US$ 843,96 juta), Mesir (US$ 492,04 juta), dan Filipina (US$ 343,22 juta).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News