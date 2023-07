Mendag Zulkifli Hasan: Target Transaksi TEI 2023 Rp167 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Expo Indonesia ke-38 tahun 2023 ini dengan tema Sustainable Trade for Global Economic Resilience. Target transaksi mencapai sekitar Rp167 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengharapkan nilai transaksi TEI 2023 akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita berhasil melakukan transaksi hampir US$15 miliar, mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi," ujar Zulhas dalam peluncuran TEI ke-38 di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (10/7/2023).

Adapun pada TEI 2023, Kemendag menargetkan nilai transaksi hingga US$11 miliar atau sekitar Rp167,6 triliun (kurs Rp15.238). Target tersebut 10 persen lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar US$10 miliar.

Berdasarkan catatan Kemendag, total realisasi transaksi TEI selama empat tahun terakhir yaitu sebesar US$6,06 miliar pada 2021, US$2 miliar pada 2020 dan US$10,96 miliar pada 2019.

Selain itu, tahun ini gelaran TEI 2023 menargetkan sebanyak 1.200 exhibitors diharap dapat berpartisipasi dan dihadiri 8.300 pembeli (buyer). Target tersebut lebih tinggi 20 persen dari capaian jumlah exhibitor tahun 2022.

TEI 2023 akan menampilkan tujuh kategori utama yakni food and beverage; fashion, textile and accessories; digital and service; beauty and personal care; medical equipment and health care; home living; chemical, energy, and industrial products.

Gelaran TEI ke-38 akan dilangsungkan secara hybrid yaitu pada 18-22 Oktober 2023 secara luring di ICE, BSD Tangerang, dan secara daring pada 18 Oktober - 18 Desember 2023. Kemendag menargetkan peningkatan jumlah pengunjung pada TEI ke-38 menjadi 25.000 pengunjung secara luring dan 33.000 pengunjung daring.

Zulhas mengatakan besaran transaksi TEI didorong oleh kerja sama antar stakeholder. Mulai dari BUMN, duta besar di negara-negara target pasar ekspor RI, Kadin (kamar dagang dan industri), pelaku UMKM, hingga pemerintah daerah.

"Kerja sama itulah menghasilkan transaksi besar dan ini lah yang kita ulangi dan lakukan lebih baik lagi," kata Zulhas.

