Harga Pangan Hari Ini 29 September: Bawang hingga Cabai Kompak Naik

Harga bawang merah terkerek 8,23 persen atau naik Rp1.900 menjadi Rp24.980 per kilogram (kg).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah harga pangan hari ini, Jumat (29/9/2023) terpantau mengalami kenaikan rata-rata secara nasional. Komoditas bawang hingga telur diketahui yang paling signifikan mengalami kenaikan.

Mengutip panel harga pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.52 WIB, harga bawang merah terkerek 8,23 persen atau naik Rp1.900 menjadi Rp24.980 per kilogram (kg).

Kemudian, cabai rawit merah juga tercatat mengalami lonjakan harga mencapai 7,68 persen menjadi Rp38.700 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah keriting naik tipis 1,91 persen menjadi Rp40.500 per kg dan bawang putih bonggol naik 2,55 persen menjadi Rp37.770 per kg.

Kemudian, telur ras ayam mengalami rata-rata kenaikan mencapai 5,70 persen atau naik Rp1.610 menjadi Rp29.850 per kg. Serta daging ayam ras naik 5,36 persen menjadi Rp36.560 per kg.

Selanjutnya, ikan kembung naik 3,40 persen menjadi Rp39.280 per kg, ikan tongkol naik 4,21 persen menjadi Rp36.130 per kg, dan ikan bandeng naik 1,19 persen menjadi Rp34.810 per kg.

Berbeda dengan sejumlah harga komoditas mengandung protein lainnya yang mengalami rata-rata kenaikan, harga daging sapi murni pagi ini justru turun 1,45 persen menjadi Rp133.020 per kg.

Sementara itu, komoditas pokok beras masih terus melanjutkan tren kenaikan harga. Di mana, pagi ini beras premium naik 2,50 persen menjadi Rp15.190 per kg, dan beras medium naik 1,36 persen menjadi Rp13,380 per kg.

Gula pasir juga tercatat naik 3,21 persen menjadi Rp15.750 per kg. Sedangkan tepung terigu curah naik 3,72 persen menjadi Rp11.340 per kg dan tepung terigu kemasan naik 1 persen menjadi Rp13.720 per kg.

Terakhir, minyak goreng kemasan naik 2,82 persen menjadi Rp17.870 per kg dan minyak goreng curah naik 2,33 persen menjadi Rp14.910 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News