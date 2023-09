Kenalkan Brightline, Kereta Cepat Baru AS yang Kalah Cepat dari Whoosh

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah informasi tentang Kereta Cepat Brightline (rute Miami - Orlando) yang baru saja diluncurkan di Amerika Serikat.

Indonesia baru saja meresmikan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (Whoosh). Tapi diam-diam, Amerika Serikat juga baru saja memulai operasional Kereta Cepat kebangaan mereka yang diberi nama Brightline.

Jika Whoosh menghubungkan Jakarta dan Bandung, Kereta Cepat Brightline baru milik AS menghubungkan Miami ke Orlando dan sebaliknya.

Dilansir dari New York Times, Brightline akan menempuh perjalanan dalam tiga setengah jam, sekitar 30 menit lebih cepat dari rata-rata perjalanan mobil.

Kereta Cepat AS ini memiliki kecepatan mencapai 125 mil per jam. Kecepatannya kalah telak dari Whoosh yang memiliki kecepatan hingga 350 km per jam.

Harga tiket Kereta Cepat AS itu juga mahal yakni 158 dollar (Rp2,4 juta) hingga 298 dollar (Rp4,6 jutaan).

Padahal harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung alias Whoosh diprediksi hanya akan dijual antara harga Rp250 ribu hingga Rp350 ribuan saja.

Tentang Brightline

Brightline menjadi kereta penumpang swasta pertama di Amerika yang diluncurkan dalam satu abad ketika memulai layanannya antara Miami dan West Palm Beach, di mana kereta perusahaan tidak mencapai kecepatan setinggi itu, pada tahun 2018.

Brightline merupakan proyek kereta cepat Amerika Serikat yang dibangun secara bertahap.

Pada awal tahun 2018, kereta api mulai melayani Miami, Fort Lauderdale, dan West Palm Beach. Kemudian pada tahun 2023, layanan akan diperluas ke Bandara Internasional Orlando, menyusul proyek perluasan senilai $4 miliar.

Perusahaan tersebut kini mempertimbangkan untuk memperluas jalur dari bandara ke Tampa dengan kemungkinan pemberhentian di Walt Disney World dan di Lakeland serta jalur ke kereta komuter SunRail Orlando.

Kesuksesan Brightline sebagian dibangun atas hubungan kerjasamanya dengan Florida East Coast Railway.

Kedua perusahaan tersebut mengoordinasikan operasi penumpang dan barang sehingga kereta berjalan tepat waktu. Hal ini membantu memastikan frekuensi Brightline yang dapat diandalkan.

Kereta Brightline memiliki fitur naik level dan menggunakan platform otomatis yang dapat ditarik. Platformnya diperluas hingga 12 inci untuk memungkinkan akses mudah bagi penumpang penyandang disabilitas.

Kereta ini memiliki lorong selebar 32 inci, yang menyediakan ruang yang cukup untuk kursi roda dan kereta bayi. Brightline diklaim juga memiliki jendela lebar dan Wi-Fi gratis dengan stopkontak yang nyaman.

Setiap kereta terdiri dari dua lokomotif diesel-listrik dan empat gerbong baja tahan karat.

Lokomotif tersebut ditenagai oleh mesin Cummins QSK95 16 silinder dengan keluaran tenaga maksimum masing-masing 4.000 hp. Kereta Brightline berjalan dengan kecepatan maksimum lebih dari 200 km/jam.

Engine ini memenuhi persyaratan standar EPA Tier 4, menghasilkan emisi dan kebisingan yang sangat rendah, serta mengonsumsi bahan bakar minimum.

