Kereta Cepat AS Kalah Cepat dan Kalah Murah dari Whoosh

Bisnis.com, SOLO - Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh disebut berhasil mengalahkan kereta cepat bikinan Amerika Serikat. Terutama soal kecepatan dan harga tiket.

Saat Indonesia tengah dihebohkan dengan uji coba Kereta Cepat Whoosh dari Jakarta ke Bandung, AS tak mau kalah.

Dilansir dari New York Times, Amerika Serikat juga baru saja meluncurkan kereta cepat mereka yang meghubungkan Miami ke Orlando dan sebaliknya.

Kereta cepat baru milik Amerika Serikat tersebut bernama Brightline. Brightline diklaim bisa menempuh perjalanan dalam tiga setengah jam dari Miami ke Orlando dan sebaliknya.

Ini sekitar 30 menit lebih cepat dari rata-rata perjalanan mobil. Kereta Cepat kebanggaan AS ini disebut memiliki kecepatan mencapai125 mil per jam.

Tiket dari Miami ke Orlando mulai dari $158 pulang pergi untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas satu, dengan diskon untuk keluarga dan rombongan lebih besar.

Brightline menjadi kereta penumpang swasta pertama di Amerika yang diluncurkan dalam satu abad ketika memulai layanannya antara Miami dan West Palm Beach, di mana kereta perusahaan tidak mencapai kecepatan setinggi itu, pada tahun 2018.

AS boleh berbangga, tapi Whoosh tetap pemenangnya. Kereta Cepat AS tersebut hanya mampu menempuh 125 km per jam, sedangkan Whoosh tercatat pernah memiliki kecepatan hingga 350 km per jam.

Harga tiket Kereta Cepat AS itu juga mahal yakni 158 dollar (Rp2,4 juta) hingga 298 dollar (Rp4,6 jutaan).

Padahal harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung alias Whoosh diprediksi hanya akan dijual antara harga Rp250 ribu hingga Rp350 ribuan saja.

