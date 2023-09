Harga Pangan Hari Ini 15 September, Beras dan Minyak Goreng Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir pekan, dua komoditas pangan yakni beras dan minyak goreng terpantau mengalami kenaikan harga pada hari ini, Jumat (4/8/2023).

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PHIPS) pada pukul 10.05 WIB, harga komoditas beras masih stagnan di level tinggi. Di mana, harga kualitas bawah masih stagnan pada kisaran harga Rp12.700 hingga Rp12.900 per kilogram (kg).

Di samping itu, harga beras kualitas medium juga masih parkir di kisaran harga Rp13.900 - Rp14.100, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram.

Namun demikian, beras kualitas super pagi ini justru mengalami rata-rata penurunan harga sebesar 3,72 persen menjadi Rp14.650 untuk kualitas Super I dan Rp14.250 untuk kualitas super II.

Selain beras, komoditas minyak goreng juga terpantau mengalami peningkatan harga. Dengan perincian, minyak goreng kemasan bermerk I naik 0,47 persen menjadi Rp21.250 per kg. Adapun, minyak goreng kemasan bermerek 2 melambung 2,54 persen menjadi Rp20.150 per kg.

Berbanding terbalik, harga komoditas pangan sumber protein hewani pagi ini kompak mengalami penurunan. Dengan rincian, daging ayam ras segar susut 0,99 persen menjadi Rp34.950 per kg. Sedangkan daging sapi kualitas 1 dan 2 masing-masing Rp137.100 per kg dan Rp127.950 per kg.

Kemudian, harga komoditas telur ayam ras segar juga mengalami tren penurunan harga di level Rp29.350 per kg.

Untuk bumbu dapur, aneka cabai hari ini paling signifikan mengalami penurunan. Di mana, cabai merah keriting harganya merosot sampai 20,25 persen menjadi Rp34.850 per kg, cabai merah besar susut 17,57 persen menjadi Rp35.900 per kg, cabe rawit hijau turun 12,48 persen Rp34.000 per kg, dan cabai rawit merah susut 19,9 persen menjadi Rp32.400 per kg.

Menyusul penurunan harga pada cabai, harga komoditas bawang merah ukuran sedang juga turun harga 15,32 persen menjadi Rp24.050 per kg dan bawang putih ukuran sedang susut 4,79 persen menjadi Rp37.750 per kg.

Terakhir, harga komoditas gula pasir baik lokal maupun premium juga berada dalam tren pelemahan. Gula pasir kualitas premium susut 1,55 persen menjadi Rp15.900 per kg. Sedangkan, harga gula pasir lokal hanya turun tipis 0,34 persen menjadi Rp14.850 per kg.

