Rekor! Aliran Investasi Asing ke Asean Tembus US$224 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA -- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) mencatat investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Asean tembus US$224 miliar pada tahun 2022.

Executive Secretary ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan terbesar kedua di dunia. Kondisi ini menunjukkan ketahanan Asean sebagai tujuan utama investasi bisnis.

"Faktanya, aliran masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota Asean mencapai rekor tertinggi sebesar US$224 miliar pada tahun lalu," kata Armida dalam Asean Business & Investment Forum 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI itu menilai bahwa Asean menjadi salah satu sub-kawasan yang paling menarik bagi investor asing. Namun, Asean masih berusaha untuk terus menarik dan mempromosikan investasi yang lebih banyak dan berkualitas.

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Chairman Asean-BAC Arsjad Rasjid mengatakan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi dan peluang investasi sangat menjanjikan di bidang pertanian dan pangan, ekonomi digital, kesehatan swasta-publik, kendaraan listrik, pasar karbon, dan sistem pembayaran QT regional.

Potensi dan peluang yang dimiliki, menjadikan Asean sebagai target FDI dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, FDI di Asia Tenggara hanya sekitar US$23 miliar. Jumlah itu melonjak menjadi US$47 miliar pada 2021.

"Selain potensi investasi, Asia Tenggara juga memiliki keunggulan berupa sumber daya energi alam yang besar, untuk memenuhi permintaan energi global," kata Arsjad.

Di sisi ekonomi digital, ASEAN juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pada 2022, ekonomi digital Asean tercatat mencapai US$194 miliar dan diproyeksikan berkembang menjadi US$330 miliar pada tahun 2025.

Arsjad mengatakan dengan potensi dan peluang investasi yang ada, Asean memiliki fundamental ekonomi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.

Asean-BAC secara konsisten terus mendorong Forum Investasi Asean atau Asean Investment Forum dapat memperkuat fundamental ekonomi tersebut untuk menjadikan kawasan Asean sebagai surga Investasi global.

