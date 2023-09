Suntik Mati PLTU Butuh Waktu, Sektor Transportasi Wajib Jadi Prioritas Atasi Polusi

Bisnis.com, JAKARTA - Dorongan terhadap penggunaan transportasi ramah lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

"Kendaraan dengan teknologi rendah emisi, baik berbasis baterai maupun hybrid, merupakan keniscayaan zaman. Apalagi, Indonesia punya bekal cadangan nikel melimpah. Lebih baik potensi ini dimanfaatkan maksimal dengan cara mulai mendorong transportasi ramah lingkungan sejak sekarang," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (31/8/2023).

Adapun, baru-baru ini, ramai di kalangan warganet soal perbedaan pendapat dari beberapa kalangan dan tokoh negara berkaitan penyebab utama polusi udara di kawasan Jabodetabek.

Sebagian menuding pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) batu bara di Banten dan Jawa Barat sebagai biang keladi, salah satunya seperti diungkap laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).