Harga Pangan 15 Agustus: Harga Beras, Cabai, dan Daging Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti bawang merah, bawang putih, berbagai jenis beras dan cabai, daging sapi, minyak goreng, dan telur dilaporkan turun di rata-rata pasar se-Indonesia pada Selasa (15/8/2023). Sementara itu, harga daging ayam ras segar tercatat naik dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (15/8/2023) pukul 09.26 WIB, harga bawang merah ukuran sedang turun 26,44 persen menjadi Rp24.350 per kilogram dan bawang putih ukuran sedang turun 13,36 persen menjadi Rp36.000 per kilogram.

Harga berbagai jenis beras juga menunjukan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras kualitas bawah I turun 4,02 persen menjadi Rp11.950 per kilogram, beras kualitas bawah II turun 7,02 persen menjadi Rp11.250 per kilogram, dan beras kualitas medium I turun 5,88 persen menjadi Rp12.800 per kilogram.

Harga beras kualitas medium II turun 6,74 persen menjadi Rp12.450 per kilogram, beras kualitas super I turun 8,36 persen menjadi Rp13.700 per kilogram, dan beras kualitas super II turun 6,94 persen menjadi Rp13.400 per kilogram.

Harga berbagai cabai bervariasi. Cabai merah besar turun 4,91 persen menjadi Rp40.700 per kilogram, cabai merah keriting turun 11,57 persen menjadi Rp37.850 per kilogram, cabai rawit hijau turun 19,27 persen menjadi Rp33.100 per kilogram, dan cabai rawit merah turun 15,14 persen menjadi Rp44.000 per kilogram.

Kemudian, harga daging sapi kualitas 1 turun 2,42 persen menjadi Rp135.350 per kilogram, dan daging sapi kualitas 2 turun 6,11 persen menjadi Rp121.500 per kilogram.

Harga gula pasir kualitas premium turun 5,61 persen menjadi Rp15.150 per kilogram, gula pasir lokal turun 5,05 persen menjadi Rp14.100 per kilogram, dan telur ayam ras segar turun 4,87 persen menjadi Rp30.300 per kilogram.

Minyak goreng curah turun 3,88 persen menjadi Rp14.850 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerk 1 turun 10,12 persen menjadi Rp19.100 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 turun 6,84 persen menjadi Rp18.400 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar dilaporkan naik 0,42 persen menjadi Rp35.600 per kilogram.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga daging ayam ras tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar Rp57.450 per kilogram, sedangkan harga terendah sebesar Rp24.590 per kilogram terjadi di Sulawesi Selatan.

