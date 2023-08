Penjualan Tiket Barbie Tembus Rp15,2 Triliun di Box Office Global

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Film Barbie, yang produksi Warner Bros., telah mencetak sejarah penjualan tiket box office dengan angka US$1 miliar atau setara dengan Rp15,2 triliun di minggu ketiga penayangannya di bioskop-bioskop seluruh dunia.

Film garapan sutradara Greta Gerwig tersebut menjadi film kedua yang berhasil mencapai angka penjualan tiket US$1 miliar pada tahun ini.

Warner Bros. mengatakan bahwa film Barbie, yang dibintangi oleh Margot Robbie dan Ryan Gosling, telah meraup keuntungan US$53 juta di Amerika Serikat dan Kanada pada minggu ketiga serta tambahan US$74 juta secara internasional.

"Film Barbie sekarang telah menghasilkan US$459,4 juta di dalam negeri dan US$1,03 miliar di seluruh dunia," ujar Warner Bros. dikutip dari Bloomberg, Senin (7/8/2023).

Penghitungan baru ini menjadikan Barbie sebagai film terlaris kedua pada tahun ini atau di belakang The Super Mario Bros. Movie yang diproduksi Universal Pictures milik Comcast Corp. Film The Super Mario Bros. Movie , yang dirilis pada bulan April, telah meraup $1,35 miliar dari penjualan tiket.

Dua film baru dibuka minggu ini di Amerika Serikat, yaitu Meg 2: The Trench, juga dari Warner Bros. berada di posisi kedua dengan penjualan tiket sebesar US$30 juta, menurut perkiraan dari Comscore Inc.

Adapun, Teenage Mutant Ninja Turtles dari Paramount Pictures: Mutant Mayhem menghasilkan US$28 juta untuk berada di posisi keempat di belakang Oppenheimer dari Universal Pictures.

Barbie memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan oleh induk studio, Warner Bros. Discovery Inc, bersama dengan jaringan bioskop termasuk AMC Entertainment Holdings Inc. dan Cinemark Holdings Inc.

"Berkat kesuksesan Barbie, Greta Gerwig menjadi wanita pertama yang menjadi sutradara tunggal yang berhasil membuat filmnya menembus angka US$1 miliar," kata Warner Bros.

Film Barbie diproduksi dalam kemitraan dengan Mattel Inc, pembuat mainan yang membuat dan menjual boneka Barbie di seluruh dunia.

Chief Executive Officer Mattel Ynon Kreiz mengatakan dalam sebuah wawancara pada tanggal 27 Juli dengan Bloomberg TV bahwa masih terlalu dini untuk memastikan adanya sekuel film tersebut. y

"Perusahaan ini ingin menciptakan waralaba film yang memiliki resonansi budaya. Kesempatan untuk Barbie cukup jelas mengingat kesuksesan film Barbie," jelasnya.

Barbie ditayangkan perdana pada 21 Juli, akhir pekan yang sama dengan film Oppenheimer karya Christopher Nolan, menciptakan kehebohan di media sosial seputar meme "Barbenheimer".

"Hal ini menunjukkan bahwa cerita menarik yang dieksekusi dengan baik dan dipasarkan secara kreatif dapat menangkap semangat zaman dan membuat orang bersemangat," ujar analis Gabelli Funds Hanna Howard dan Paul Fanelli.

Soundtrack Barbie, yang menampilkan lagu-lagu dari artis-artis seperti Lizzo dan Dua Lipa, juga menghasilkan keuntungan besar untuk Warner Music Group.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News