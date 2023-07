Ace Hardware Usung Konsep Baru, Target Omzet Rp700 Juta per Hari

Bisnis.com, TANGERANG - PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menghadirkan konsep baru di toko miliknya. Toko Ace Hardware di Living World Alam Sutera menjadi toko perdana di wilayah Jabodetabek yang mengusung konsep baru itu.

Vice President Sales & Operations Ace Rinekso Widyanto mengungkapkan, konsep baru di toko emiten Grup Kawan Lama tersebut diharapkan bakal menggenjot omzet hingga Rp700 juta per hari.

“Makanya kita banyak promo di sini. Ada promo boom sale, promo reopening sampai 6 Agustus up to dari 50 persen sampai 70 persen. Untuk hari ini aja, ada koper, sepeda, agar target kita on target [Rp700 juta],” ujar Rinekso dalam jumpa pers di Living World Alam Sutera, Tangerang, Kamis, (20/7/2023).

Dia menuturkan, gerai Ace yang mengusung konsep baru itu menjajakan 24.000 produk kebutuhan perkakas rumah tangga dan gaya hidup. Rinekso mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan membuka dua gerai dengan konsep seperti ini di beberapa tempat.

“Di Mall Artha Gading dan Gandaria City bulan depan akan dibuka lagi dengan konsep seperti ini. Ke depannya kita pasti akan mengusung konsep ini jika membuka toko,” jelas Rinekso.

Dengan konsep baru itu, dia mengatakan, Ace hadirkan area khusus seperti taman bermain anak-anak (playground), pencahayaan lampu yang makin terang dan juga area yang dipersempit untuk memudahkan pelanggan memilih produk.

“Kita tadinya di sini ada dua lantai tapi sekarang dibuat satu lantai saja. Berbagai produk berkualitas Ace yang ditempatkan secara strategis di sekitar ruangan, menampilkan cara penggunaannya yang praktis,” tutur Rinekso.

Menurutnya, pelanggan cukup menunjukkan produk yang dicarinya melalui aplikasi MISS ACE atau ruparupa. Pelanggan juga bisa berkonsultasi dengan personal shopper atau menunggu barang pesanan diproses sembari merasakan kursi pijat yang telah disediakan di area lounge.

“Dengan pendekatan ini, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai saluran belanja, mulai dari toko offline hingga platform belanja online Ace, MISS ACE, dan ruparupa. Kelebihan dari belanja seamless omni-channel di Ace adalah adanya kemampuan untuk mengolaborasikan pengalaman belanja offline dan online,” ujar Rinekso.

Selain itu, melalui solusi omni-channel, Ace juga menawarkan layanan pembelian online dengan pilihan pengambilan di toko (click-and-collect) atau dengan pengiriman yang cepat. Pelanggan dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memudahkan.

“Ini merupakan salah satu fokus utama Ace dalam menciptakan layanan omni-channel yang unggul. Integrasi yang kuat antara toko offline dan online memungkinkan pelanggan untuk memiliki pengalaman belanja yang seamless, serta mengakses informasi dan bantuan yang mereka butuhkan dengan mudah,” tandas Rinekso.

Sebelumnya, sepanjang kuartal I/2023, ACES mengakumulasi pendapatan bersih sebesar Rp1,66 triliun. Capaian itu meningkat 4,84 persen dibandingkan dengan kuartal I/2022 sebesar Rp1,59 triliun.

Sejalan dengan kenaikan penjualan, ACES melaporkan kenaikan laba bersih sebesar 3,17 persen year-on-year (yoy) dari Rp153,49 miliar pada kuartal I/2022 menjadi Rp158,36 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini.

Tren positif ACES pada kuartal I/2023 juga tercermin dari aksi ekspansi gerai yang berlanjut. Mereka telah membuka tiga gerai baru selama kurun Januari—Maret 2023 di Tarakan, Batoh, dan Denpasar. Ekspansi berlanjut pada awal kuartal II/2023 dengan pembukaan dua gerai baru di Gianyar dan Singkawang.

Head of Corporate Communications ACE Hardware Indonesia Melinda Pudjo mengatakan, ACES juga melanjutkan ekspansi pada Mei 2023 lewat pembukaan gerai di Purwakarta.

“Pada 24 Mei 2023 juga hadir toko terbaru di Bontang, sehingga sampai pertengahan kuartal II/2023 kami telah membuka 7 toko baru,” tuturnya.

Dia mengatakan, penambahan toko yang dilakukan ACES selaras dengan rencana untuk membuka 10–15 toko pada tahun 2023

