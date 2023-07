Harga Pangan 13 Juli: Daging Ayam dan Telur Merangkak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pokok seperti daging ayam ras, telur hingga gula masih mengalami kenaikan secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional, Kamis (13/7/2023), daging ayam ras naik 0,73 persen dibanding pekan lalu jadi Rp38.460 per kilogram (kg), telur ayam naik 0,91 persen jadi Rp31.070 per kg, gula konsumsi naik 0,34 persen jadi Rp14.650 per kg.

Minyak goreng curah naik 1,08 persen jadi Rp14.910 per liter, ikan kembung naik 3,42 persen jadi Rp40.700 per kg, ikan bandeng naik 2,78 persen jadi Rp34.700 per kg, daging sapi naik 0,05 persen jadi Rp135.280 per kg, cabai rawit merah naik 3,39 persen jadi Rp39.660 per kg.

Adapun bawang putih turun 1,10 persen dibanding pekan lalu jadi Rp40.330 per kg, cabai merah keriting turun 0,61 persen jadi Rp39.290 per kg, bawang merah turun 0,89 persen jadi Rp36.810 per kg, kedelai turun 0,62 persen jadi Rp12.890 per kg, dan beras medium turun 0,59 persen jadi Rp11.850 per kg.

Sementara itu, harga pangan di wilayah DKI Jakarta pun beberapa mengalami penurunan meski masih tinggi. Dilansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, bawang merah turun 9 persen dibanding 2 hari lalu jadi Rp40.000 per kg, beras medium I turun 0,34 persen jadi Rp14.850 per kg, cabai merah besar turun 4,6 persen jadi Rp51.650 per kg, cabai merah keriting turun 14 persen jadi Rp40.850 per kg, cabai rawit hijau turun 3,3 persen jadi Rp48.350 per kg.

Kemudian daging ayam turun 0,72 persen jadi Rp41.850 per kg, minyak goreng curah Rp16.550 per kg, gula pasir lokal Rp15.150 per kg, gula pasir premium Rp15.350 per kg, dan telur ayam Rp31.400 per kg.

Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana merk 1 Rp20.750 per kg, merk 2 Rp19.950 per kg, daging sapi Rp146.650 per kg, dan beras kualitas I Rp17.100 per kg.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ayam dan telur ayam, harganya sudah mulai stabil, bahkan cenderung turun. Hal itu disampaikan Mendag Zulkifli saat meninjau Pasar Malangjiwan Colomadu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu (12/7/2023).

"Harga ayam sudah mulai turun, dari Rp40.000 per kg menjadi Rp38.000 per kg. Sementara, harga telur ayam sudah tidak naik lagi, mulai turun, kemarin Rp32.000 per kg, sekarang Rp31.000 per kg," jelasnya.

Dia menuturkan untuk komoditas hortikultura, seperti cabai harganya masih terlalu murah, Rp23.000 per kg.

"Harga cabai terlalu murah. Cabai rawit dijual dengan harga Rp23.000 per kg. Kalau harga beli dari petani Rp10.000--13.000 per kg, petaninya rugi karena biaya tanamnya tidak cukup," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan, harga beras medium tercatat Rp11.500 per kg, beras premium Rp14.000 per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng curah Rp13.500 per liter, minyak goreng Minyakita Rp14.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp18.000/liter, daging sapi Rp130.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, tepung terigu Rp13.000 per kg, cabai merah keriting Rp30.000 per kg, cabai merah besar Rp40.000 per kg, bawang putih kating Rp44.000 per kg, dan bawang putih honan Rp40.000 per kg.

