Rumah Property Expo Digelar di 8 Mal, Bidik Transaksi Rp200 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Platform jual beli properti Indonesia, Rumah.com menggelar Rumah Property Expo (RPX) di 8 mal sekitar Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung pada Juni-Desember 2023.

Country Manager Rumah.com, Marine Novita mengatakan roadshow pameran properti selama 7 bulan berturut-turut ini tak lepas dari optimisme terhadap sentimen positif pasar properti nasional. Lewat ajang ini, pihaknya membidik transaksi Rp200 miliar.

"Sentimen positif ini terutama terlihat pada indeks harga dan permintaan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, baik dari sisi penjual maupun konsumen," kata Marine dalam keterangan resminya, Rabu (28/6/2023).

Berdasarkan data "Rumah.com Indonesia Property Market Report Q2 2023", terjadi kenaikan indeks harga sebesar 1,7 persen secara kuartalan pada kuartal pertama 2023 dan kenaikan indeks harga sebesar 7,1 persen secara tahunan.

Kenaikan secara kuartalan dan tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada kuartal sebelumnya. Dari sisi suplai, indeks suplai pada kuartal pertama 2023 masih stagnan pada angka yang sama dengan kuartal sebelumnya yaitu sebesar 0,3 persen.

"Namun, secara tahunan, indeks suplai menunjukkan kenaikan sebesar 6,6 persen. Sementara dari sisi permintaan, indeks permintaan naik sebesar 14,5 persen secara kuartalan. Sebelumnya, pada kuartal keempat 2022, indeks permintaan turun hingga 20 persen secara kuartalan," jelas Novita.

Dia menjelaskan, tur pameran pertama yang diadakan di Botani Square pada 26 Juni-2 Juli 2023, diikuti oleh 160 pengembang properti seperti Kalindo Land, Kesuma Agung Selaras, Kota Baru Parahyangan, dan Patra Jasa.

Ratusan pengembang juga akan meramaikan di 7 mal lainnya yaitu Mall Artha Gading (24-30 Juli), Cibinong City Mall (14-20 Agustus), Gandaria City (28 Agustus-3 September), Central Park (11-17 September), Margo City (30 Oktober-5 November), Grand Metropolitan Bekasi (27 November-3 Desember), dan TSM Bandung (11-17 Desember).

Terdapat sejumlah proyek yang bisa dilihat konsumen mulai dari Pashouses, Cimanggis Golf Estate, Royal Tajur, Emerald Residence Tangerang, One Central Business District (OCBD), The Sanctuary Bogor, Kemang Eminence, serta Varana by Jagorawi Golf Estate.

Rumah.com juga bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) yang akan mengakomodir langsung kebutuhan pencari properti yang ingin membeli hunian dengan Kedit Pemilikan Rumah (KPR).

“Menariknya lagi, spesial hanya di Rumah Property Expo, Bank BTN memberikan suku bunga 2,99 persen fix 1 tahun untuk KPR dań KPA. Kesempatan bagus ini tentu sayang jika dilewatkan oleh first home buyer,” ujarnya.

Marine berharap Rumah Property Expo akan jadi rujukan bagi pencari properti yang berencana membeli rumah di tahun ini maupun tahun selanjutnya.

