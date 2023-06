Harga Pangan 28 Juni: Harga Daging Ayam Hingga Telur Naik Jelang Iduladha

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan mengalami kenaikan pada Rabu (28/6/2023) atau H-1 Iduladha 2023. Kenaikan harga terjadi pada cabai, telur, daging ayam ras hingga gula.

Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (28/6/2023), harga cabai merah keriting naik 3,09 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp41.100 per kilogram (kg), sedangkan harga cabai rawit merah naik 2,06 persen jadi Rp43.150 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni naik 1,03 persen jadi Rp137.750 per kg, sedangkan harga daging ayam ras naik 3,97 persen jadi Rp40.060 per kg dan harga telur ayam ras naik 2,84 persen jadi Rp31.450 per kg.

Selanjutnya, harga beras premium naik 0,66 persen jadi Rp13.680 per kg, beras medium Rp11.830 per kg dan harga kedelai naik 1,86 persen jadi Rp13.160 per kg.

Harga bawang merah pada hari ini tercatat Rp38.180 per kg, sedangkan harga bawang putih Rp38.100 per kg.

Adapun, harga gula konsumsi naik 1,24 persen jadi Rp14.700 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,06 persen jadi Rp17.830 per kg, tepung terigu naik 1,54 persen jadi Rp11.220 per kg dan harga minyak goreng curah naik 1,01 persen jadi Rp14.980 per kg.

Lalu, harga jagung peternak Rp6.170 per kg, ikan kembung naik 4,46 persen jadi Rp40.780 per kg, ikan tongkol naik 2,29 persen jadi Rp36.610 per kg, ikan bandeng naik 4,81 persen jadi Rp36.620 per kg, garam naik 5,57 persen jadi Rp12.130 per kg, dan tepung terigu naik 1,83 persen jadi Rp13.910 per kg.

Mayoritas harga bahan pokok atau pangan di wilayah DKI Jakarta juga mengalami kenaikan. Berdasarkan data Info Pangan Jakarta, Rabu (28/6/2023), harga bawang putih naik Rp596 dibanding kemarin jadi Rp39.232 per kg.

Adapun, harga ayam ras naik di wilayah Ibu Kota naik Rp835 menjadi Rp42.050 per kg, sedangkan harga telur ayam Rp31.197 per kg. Selanjutnya, harga bawang merah tercatat Rp45.744 per kg. Kenaikan

Harga cabai juga tercatat naik pada hari in, seperti harga cabai rawit hijau yang naik Rp925 jadi Rp45.357 per kg, harga cabai rawit merah naik Rp1.320 jadi Rp46.116 per kg, cabai merah besar naik Rp981 jadi Rp49.095 per kg dan harga cabai merah keriting naik Rp1.757 jadi Rp41.325 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras setra I/premium jadi Rp13.270 per kg, minyak goreng curah Rp15.789 per kg.

