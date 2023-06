Harga Pangan 24 Juni: Beras, Cabai, hingga Daging Ayam Ras Naik

Bisnis.com, JAKARTA- Mayoritas bahan pangan seperti beras, cabai, hingga daging ayam ras masih mengalami kenaikan harga secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Sabtu (24/6/2023), beras premium naik 0,44 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.610 per kilogram (kg).

Kenaikkan juga terjadi untuk beras medium dan kedelai. Masing-masing naik 0,25 persen jadi Rp11.850 per kg dan 1,01 persen jadi Rp12.980 per kg.

Sementara itu bawang merah turun 0,90 persen jadi Rp37.500 per kg dan bawang putih naik 0,32 persen jadi Rp37.520 per kg.

Untuk jenis cabai kompak mengalami kenaikkan. Cabai merah keriting naik 1,24 persen jadi Rp35.220 per kg, cabai rawit merah naik 0,69 persen jadi Rp40.820 per kg. Kemudian daging sapi naik 0,32 persen jadi Rp135.690 per kg.

Selanjutnya kenaikkan juga terjadi untuk harga daging ayam ras yang jadi Rp37.930 per kg, telur ayam ras naik 0,10 persen jadi Rp30.380 per kg, dan gula konsumsi naik 0,48 persen jadi Rp14.550 per kg.

Sementara itu, beberapa harga pangan di Jakarta juga masih tinggi.

Dilansir Info Pangan Jakarta, telur ayam ras naik Rp202 jadi Rp31.272 per kg, ayam ras Rp41.162 per ekor, bawang putih Rp38.424 per kg, dan bawang merah Rp44.211 per kg.

Lalu cabai merah keriting Rp36.515 per kg, cabai merah besar Rp46.500 per kg, cabai rawit merah Rp44.181 per kg, cabai rawit hijau Rp42.060 per kg dan minyak goreng curah Rp16.517 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News