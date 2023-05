Intip Properti Mewah Orang Terkaya RI Low Tuck Kwong di Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA - Tak sedikit orang kaya di Indonesia yang melebarkan aset kekayaannya di sektor properti, termasuk Low Tuck Kwong. Bahkan, properti yang dimilikinya berada di beberapa negara asing dengan nilai fantastis.

Menurut majalah CEO World, per 19 Mei 2023, kekayaan bersih Low Tuck Kwong diperkirakan mencapai US$26,9 miliar atau sekitar Rp400,81 triliun (asumsi kurs Rp14.900 per US$). Pengusaha berusia 75 tahun itu menempati posisi pertama orang terkaya RI, menggeser duo Hartono bersaudara.

Sebagaimana diketahui, Low Tuck Kwong merupakan pendiri PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memupuk kekayaannya lewat bisnis di sektor tambang batu bara. Tak hanya aktif di bidang tersebut, pria berkebangsaan Indonesia yang lahir di Singapura itu memiliki koleksi properti menarik.

Pertama, Low Tuck Kwong disebut merupakan pemilik dari properti The Farrer Park Company yang berlokasi di Singapura. Adapun, The Farrer Park Company merupakan kompleks perawatan kesehatan dan perhotelan yang terintegrasi pertama di dunia.

Lokasinya pun berada di situs bersejarah Singapura yang merupakan tempat di mana rangkaian peristiwa olahraga, politik dan penerbangannya selama 180 tahun terakhir dilaksanakan.

Berdasarkan DP Architects, The Farrer Park mengalami perubahan transformatif yang ditandai dengan berdirinya Hotel Connexion at Farrer Park yang membuat kawasan tersebut menjadi pusat gaya hidup terintegrasi pertama di Asia pada tahun 2014.

Rumah sakit dan hotel tersebut berdiri di lahan seluas 13.625 meter persegi dengan lantai seluas 57.225 meter persegi. Hotel Connexion berlokasi di Jalan Farrer Park Station di Kallang, Distrik 8, Singapura.

DP Design melakukan pengembangan lain di kawasan tersebut sehingga mencakup pusat kesehatan dan hotel itu kini juga tersambung dengan One Farrer Hotel & Spa berbintang lima yang menyediakan tempat untuk penyembuhan dan relaksasi dalam satu tujuan.

Fasilitasnya terdiri atas One Farrer Hotel and Spa yang mewah, Rumah Sakit Farrer Park, Pusat Medis Farrer Park sekaligus Owen Link yang merupakan zona ritel dan makanan.

Tujuannya, agar pasien yang dirawat oleh tim spesialis medis dan kesehatan yang berpengalaman di lingkungan yang dirancang dengan cermat sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan, istirahat, dan pemulihan.

Saat ini, properti tersebut dikelola oleh anak Low Tuck Kwong, yakni Elaine Low. Perempuan yang merupakan lulusan magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy itu kini memimpin perusahaan spesialis medis dan perhotelan ternama yang mengendalikan The Farrer Park.

Di sisi lain, Low Tuck Kwong juga memiliki dua properti lain di Malaysia, yang juga berkaitan dengan perusahaan yang dimiliknya di sektor real estat. Adapun, perusahaan tersebut, yakni Desaria Property yang merupakan kerja samanya dengan Chin Wai Fong, pengusaha Malaysia.

Properti ini memiliki sejumlah proyek besar, seperti dua proyek Lembang Kelang dan Persiaran Stonor yang posisinya berdekatan dengan Menara Kembar Petronas.

Low Tuck Kwong juga diketahui menguasai apartemen The Manor Kuala Lumpur yang terdiri atas 484 unit dari 12 lantai yang mencakup penthouse dan sky lounge. Apartemen ini didirikan pada 2015 di lahan seluas 8,5 hektare, dekat Sungai Long dengan sasaran pembeli orang tajir Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News