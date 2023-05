Ekonomi Kawasan Asean 2023 Terus Tumbuh, Indonesia Stabil Diatas 5 Persen

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Senior Economic Official dari Indonesia Edi Prio Pambudi memberikan keterangan terkait pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asean pada 2023.

Dia menyatakan bahwa Asean adalah kawasan dengan ekonomi yang masih terus tumbuh meski saat dilanda pandemi.

"Kan kita tahu, Asean adalah satu-satunya kawasan yang ketika pandemi pun masih terus tumbuh sangat meyakinkan," katanya, saat memberikan keterangan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, pada Sabtu (6/5/2023).

Edi mengatakan bahwa sekarang pada saat situasi yang kembali pulih dari pandemi, ekonomi Indonesia sudah stabil di atas 5 persen.

"Kita berharap sekarang dengan situasi yang kembali pulih, Indonesia juga sudah stabil di atas 5 (persen). Dan nanti juga ada negara Vietnam yang tumbuh cepat. Ini semua kita kelola," lanjutnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah pembangunan dilakukan secara merata dan tidak ada 1 atau 2 negara yang berbeda dengan negara lainnya.

"Yang penting adalah, bagaimana pembangunan itu terjadi secara merata. Kita juga tidak ingin ada 1-2 negara berbeda dengan negara yang lain. Itu akan jadi tanggung jawab bersama," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa Indonesia selaku keketuaan Asean pada tahun ini akan mendorong hal tersebut, seperti dalam KTT G20.

"Dan Indonesia selaku Ketua Asean tahun ini juga akan mendorong sama seperti di G20, no one left behind," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2023 tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan.

Adapun angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal IV-2022 sebesar 5,01 persen.

