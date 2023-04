H+4 Lebaran, Harga Beras, Daging Ayam, dan Cabai Masih Meroket

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga bahan pangan seperti beras, daging ayam, cabai merah keriting, hingga bawang putih masih mengalami kenaikan harga di mayoritas pasar seluruh Indonesia pada H+4 Lebaran.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (26/4/2023), harga beras premium naik 1,62 persen dibanding seminggu lalu jadi Rp13.820 per kilogram (kg).

Harga beras medium juga naik 0,50 jadi Rp11.090 per kg. Selain itu, harga bawang merah naik 2,56 persen jadi Rp36.480 per kg, sedangkan harga cabai merah keriting naik 1,49 persen jadi Rp41.580 per kg.

Kemudian harga daging ayam ras juga naik 1,19 persen jadi Rp36.600 per kg, telur ayam ras naik 2,14 persen jadi Rp29.580 per kg, bawang putih bonggol naik 1,48 persen jadi Rp32.810 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada gula konsumsi naik 0,76 persen jadi Rp14.500 per kg dan tepung terigu naik 0,72 persen jadi Rp11.250 per kg, lalu minyak goreng kemasan sederhana naik 1,11 persen jadi Rp18.260 per liter.

Selanjutnya, jagung pakan ternak naik 1,13 persen jadi Rp6.250 per kg dan harga ikan kembung naik 1,72 persen jadi Rp39.880 per kg, ikan tongkol naik 0,03 persen jadi Rp36.620 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah turun 1,62 persen jadi Rp48.950 per kg, harga minyak goreng curah turun 0,20 persen jadi Rp14.960 per liter, ikan bandeng turun 3,01 persen jadi Rp34.130 per kg, dan garam turun 2,15 persen jadi Rp10.980 per kg.

Sebaliknya, harga pangan di wilayah DKI Jakarta justru mengalami penurunan setelah Lebaran seperti cabai merah keriting, gula pasir, ikan bandeng hingga daging ayam.

Melansir Info Pangan Jakarta, cabai merah keriting turun Rp3.661 dibandingkan kemarin Selasa (25/4/202023) jadi Rp48.458 per kg, cabai merah besar turun Rp8.963 jadi Rp62.400 per kg, cabai rawit merah turun Rp5.180 jadi Rp47.500 per kg, cabai rawit hijau turun Rp2.583 jadi Rp46.375 per kg.

Lalu ayam broiler atau ras turun Rp691 jadi Rp38.600 per kg, gula pasir turun Rp15 jadi Rp14.604 per kg, tepung terigu turun Rp164jadi Rp10.895 per kg, garam dapur turun Rp1.163 jadi Rp3.586 per 250g.

Harga ikan bandeng juga mengalami penurunan Rp50 jadi Rp40.400 per kg, ikan mas turun Rp176 jadi Rp37.823 per kg.

Sementara itu, harga beras mayoritas mengalami kenaikan mulai dari beras IR I yang naik Rp326 menjadi Rp12.266 per kg, beras IR III naik Rp116 menjadi Rp10.622 per kg, beras muncul I naik Rp400 menjadi Rp12.500 per kg, beras IR 42/Pera naik Rp312 menjadi Rp13.957 per kg.

Meskipun demikian, beras sentra I/premium mengalami penurunan harga Rp244 menjadi Rp13.078 per kg dan beras IR II Ramos turun Rp11 menjadi Rp11.388 per kg.

Lalu harga pangan yang mengalami kenaikan di DKI Jakarta mulai dari minyak goreng curah naik Rp63 menjadi Rp15.738 per kg, bawang merah naik Rp2.924 jadi Rp51.400 per kg, bawang putih naik Rp30 menjadi Rp36.750 per kg.

Kemudian telur ayam ras naik Rp12 menjadi Rp28.652 per kg, daging sapi murni naik Rp1.439 menjadi Rp146.666 per kg, daging kambing naik Rp2.500 menjadi Rp147.500 per kg.

