Harga Pangan H-1 Lebaran: Beras, Cabai, Daging Sapi hingga Telur Meroket

Bisnis.com, JAKARTA - Sehari menjelang Idulfitri atau Lebaran, mayoritas komoditas pokok atau bahan mengalami kenaikan harga signfikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (21/4/2023), harga bawang putih naik 4,4 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp33.450 per kilogram (kg), bawang merah naik 2,07 persen jadi Rp35.920 per kg, kedelai naik 2,37 persen jadi Rp15.140 per kg, beras medium naik 1,09 persen jadi Rp12.050 per kg, beras premium naik 1,98 persen jadi Rp13.890 per kg.

Harga berbagai jenis cabai juga terpantau naik, cabai merah keriting naik 8,29 persen jadi Rp45.340 per kg dan cabai rawit merah naik 11,21 persen jadi Rp49.720 per kg.

Kemudian, harga daging sapi naik 1,17 persen jadi Rp144.670 per kg, daging ayam ras naik 3,94 persen jadi Rp37.680 per kg, telur ayam ras naik 4 persen jadi Rp30.170 per kg, gula konsumsi naik 1,49 persen jadi Rp14.600 per kg, sementara minyak goreng kemasan turun 0,88 persen jadi Rp17.950 per kg.

Lalu, harga tepung terigu curah naik 0,72 persen jadi Rp11.260 per kg, minyak goreng curah naik 2,27 persen jadi Rp15.340 per kg, jagung peternak naik 1,62 persen jadi Rp6.270 per kg, ikan kembung naik 6.41 persen jadi Rp41.840 per kg, ikan tongkol naik 4,43 persen jadi Rp36.760 per kg, ikan bandeng naik 1,63 persen jadi Rp35.570 per kg, garam naik 2,72 persen jadi Rp11.340 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 0,44 persen jadi Rp13.850 per kg.

Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melihat terdapat tiga bahan pangan yang harganya masih tinggi menjelang Lebaran ini. Tiga komoditas itu, di antaranya beras, daging sapi, dan gula pasir.

"Tiga komoditas ini sangat mencolok tinggi karena memang penanganannya kurang begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan yang dikutip, Kamis (20/4/2023).

Dia melanjutkan, sebenarnya Ikappi sudah jauh-jauh hari memberikan solusi untuk memberikan subsidi daging kerbau kepada pedagang. Akan tetapi, faktanya itu tidak bisa dipenuhi sehingga kenaikan harga tidak bisa dibendung.

"Beras juga sama, beras kami juga mendorong agar beras impor yang di impor oleh Bulog segera di distribusikan di pasar, tetapi itu juga tidak banyak dilakukan sehingga harga juga cukup tinggi," kata Reynaldi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :