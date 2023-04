Jelang Lebaran, Harga Pangan Naik Gila-Gilaan: Bawang Merah Rp60.000 Per Kg

Bisnis.com, JAKARTA- Mayoritas harga bahan pangan di pasar-pasar Ibu Kota Jakarta terpantau merangkak naik beberapa hari sebelum Lebaran.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Pasar Bukit Duri, Tebet, harga tomat saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram (kg), naik Rp10.000 dalam tiga hari terakhir. Kemudian harga bawang juga naik jadi Rp60.000 per kg, padahal biasanya Rp35.000 per kg, bawang putih Rp50.000 per kg, biasanya Rp35.000 per kg.

“Memang lagi pada naik mau Lebaran. Di Pasar Induk [Kramatjati] juga pada naik,” ucap Ade, salah satu pedagang kepada Bisnis, Kamis (20/4/2023).

Dia menuturkan, dalam tiga hari terakhir permintaan juga tinggi. Terbukti, kata Ade, hingga pukul 12.00 WIB, pasar masih disesaki pengunjung. Padahal, di hari-hari biasanya pasar sudah mulai sepi pada pukul Rp10.30 WIB.

“Pasokan dari pasar induk memang berkurang. Sekarang yang dagang juga kan udah pada mudik juga,” ucapnya.

Selain bawang, cabai juga saat ini mengalami kenaikan meski tidak signifikan seperti bawang dan tomat. Menurut pantuan Bisnis di di Pasar Palmeriam, Matraman, cabai rawit merah saat ini Rp54.000 per kg, cabai rawit hijau Rp47.000 per kg, cabai merah besar Rp70.000 per kg.

Kemudian ayam ras naik Rp5.000 dalam tiga hari terakhir, menyentuh kisaran Rp39.000-Rp40.000 per ekor, telur ayam Rp28.000 per kg, minyak goreng curah Rp16.000 per liter. Kemudian daging sapi Rp170.000 per kg, daging kambing Rp150.000 per kg, garam dapur Rp5.000 per kg, ikan mas Rp39.000 per kg, dan ikan lele Rp28.000 per kg.

Sementara itu, dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (20/4/2023), cabai merah keriting naik 7,83 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp43.090 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik 10,19 persen jadi Rp47.690 per kg, bawang putih naik 2,73 persen, bawang merah naik 0,56 persen jadi Rp34.950 per kg.

Beras premium naik 0,81 persen jadi Rp13.740 per kg, beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.920 per kg, kedelai naik 2,57 persen jadi Rp15.170 per kg, daging sapi naik 0,39 persen jadi Rp140.280 per kg, daging ayam ras naik 4,51 persen jadi Rp36.810 per kg. Lalu, telur ayam ras naik 2,98 persen jadi Rp29.690 per kg, gula konsumsi naik 0,63 persen jadi Rp14.480 per kg, tepung terigu naik 0,18 persen jadi Rp11.200 per kg.

Kemudian minyak goreng curah naik 1,73 persen jadi Rp15.280 per kg, ikan kembung naik 3,56 persen jadi Rp41.010 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,83 persen jadi Rp17.990 per kg, garam naik 6,99 persen jadi Rp11.790 per kg, tepung terigu kemasan naik 1,01 persen jadi Rp13.950 per kg dan ikan bandeng naik 2,58 persen jadi Rp35.340 per kg.

