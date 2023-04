Cegah Macet Tol Padaleunyi, Akses Masuk dan Keluar Jakarta Dibuka Fungsional

Bisnis.com, JAKARTA - Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division membuka akses masuk ke Jakara dan keluar dari Jakarta di KM 149 ruas Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) sebagai antisipasi lonjakan volume lalu lintas kendaraan di Gerbang Tol (GT) Cileunyi selama mudik Lebaran 2023.

Senior General Manager JMT, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan pihaknya selaku pengelola Tol Padaleunyi akan mengoperasikan secara fungsional akses masuk ke Jakarta dan keluar dari Jakarta (on dan off ramp) khusus kendaraan golongan 1 non bus pada KM 149 Ruas Tol Padaleunyi mulai 20-29 April 2023 pukul 07.00 - 17.00 WIB.

"Pengoperasian fungsional ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan bagi pengguna jalan serta bentuk antisipasi peningkatan volume lalu lintas pada Gerbang Tol (GT) Cileunyi selama Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H," kata Widiyatmiko dalam keterangan resminya, Kamis (20/4/2023).

Operasional akses masuk dan keluar Jakarta KM 149 secara fungsional ini ditargetkan dapat menjadi alternatif akses menuju destinasi populer di Jawa Barat, seperti Masjid Al-Jabbar dan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap upaya ini dapat mengurangi kepadatan jalur arteri karena pengguna jalan dapat memilih rute alternatif menuju Bandung atau Jakarta via Ruas Tol Padaleunyi langsung melalui akses masuk dan keluar KM 149, begitupun arah sebaliknya.

Jasa Marga terus mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan prima, kecukupan saldo uang elektronik, serta waktu dan arah perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan.

Tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, hubungi call center 24 jam Jasa Marga di 14080 atau melalui aplikasi Travoy untuk melakukan pembaharuan informasi lalu lintas di jalan tol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :