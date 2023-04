Simak Jadwal Contraflow dan One Way Arus Mudik dan Balik Lebaran 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian akan menerapkan skema contraflow dan one way saat arus mudik Lebaran 2023.

Kepala bagian penerangan unum (Kabagpenum) Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan bahwa pelaksanaan contraflow akan dilaksanakan mulai dari Kilometer (KM) 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek Utama.

"Pada pelaksanaan arus mudik akan dilaksanakan sistem contraflow dan one way. Contraflow dari KM 47 Karawang Barat sampai dengan KM 72 Cikampek Utama," kata Nurul dalam keterangannya, Jumat (14/4/2023).

Nurul menjabarkan untuk sistem one way nantinya akan dilakukan dari KM 72 Cikatama sampai dengan KM 414 gerbang tol Kalikangkung. Kemudian, untuk arus balik nantinya sistem contraflow dan one way juga akan dilakukan lagi oleh pihak kepolisian.

Sistem contraflow arus balik akan dilaksanakan dari KM 72 Cikampek Utara sampai dengan KM 47 Karawang Barat dan one way dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan KM 72 Cikampek Utama.

Seperti yang diketahui, Operasi Ketupat terkait pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2023 mulai dari 18 April 2023 hingga 1 Mei 2023.

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Operasi Ketupat ini akan dilaksanakan terpusat dan seluruh wilayah dari kepolisian.

"[Operasi Ketupat] mulai dari tanggal c18 (April) sampai dengan tanggal 1 Mei," ujar Listyo di Mabes Polri, Kamis (6/4/2023).

Listyo menyebut pihakya akan melakukan evaluasi saat situasi arus memiliki volume padat yang diduga berpotensi menimbulkan kemacetan dan kegiatan mudik menjadi tidak lancar.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan bahwa nantinya terdapat juga skenario mulai dari ganjil genap sampai dengan contraflow, sampai dengan one way.

Skema ini akan diterapkan mulai dari mulai dari Cikampek sampai Kalikakung. Lalu, pada arus sebaliknya dan kemudian jalur yang ada di Jawa Barat mengarah ke Jakarta dan Jakarta mengarah Jawa Barat.

Berikut jadwal contraflow dan one way arus mudik dan balik Lebaran 2023:

Arus Mudik

Selasa 18 April 2023: 14.00 sampai dengan 24.00 WIB

Rabu 19 April 2023: 08.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Kamis 20 April 2023: 08.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Jumat 21 April 2023: 08.00 sampai dengan 24.00 WIB

Arus Balik

Senin 24 April 2023: 14.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Selasa 25 April 2023: 08.00 sampai dengan 08.00 WIB pada hari Rabu, 26 April 2023.

Sabtu 29 April 2023: 14.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB

Minggu 30 April 2023: 08.00 sampai dengan 24.00 WIB

Senin 1 Mei 2023: 08.00 sampai dengan Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 08.00 WIB.

